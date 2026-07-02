La reacción de Shakira tras lograr del Top 1 global con su canción mundialista 'Dai Dai': "Que alguien me pellizque"

Recientemente, la cantante colombiana Shakira conquistó el Top 1 global de Spotify con su canción 'Dai Dai' que realizó junto al artista africano Burna Boy, un tema que por esta época retumba por todo el globo ya que es el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Tras lograr semejante hito, la artista barranquillera no dudó en mostrar su emoción mediante las redes sociales, donde agradeció a sus millones de seguidores a quienes dedicó el triunfo.

“Que alguien me pellizque. 'Dai Dai' alcanzó el número 1 en la lista global de Spotify, y todavía estoy intentando asimilarlo. Gracias por llevarla hasta lo más alto. Eternamente agradecida”, escribió en un mensaje en Instagram.

En un video en la misma plataforma, Shakira dijo que dicho logro se lo debe a todos sus seguidores quienes desde el lanzamiento de la canción la han empujado hasta los más alto.

“Quiero agradecer a todos mis fans que han estado empujando muchísimo desde el primer día que salió Dai Dai para que esta canción llegara al número uno. Se los debo a ustedes y solo a ustedes (...) No saben lo felices que estamos todos aquí celebrando este número uno, hemos trabajando muy duro para conseguirlo, pero ustedes han sido los verdaderos protagonistas”, añadió.

Para esta edición del Mundial 2026, la cantante colombiana se presentó en la inauguración en México con su tema "Dai Dai", el cual retumbó en el estadio Azteca antes del pitazo inicial.

Vestida de amarillo, la colombiana interpretó el tema mundialista junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy. Además, estuvo acompañada de varias decenas de bailarinas que también lucían los tonos blancos y amarillos en sus vestimentas.

Cabe mencionar que Shakira también estará presente en la final del evento, cuando haga parte del espectáculo de medio tiempo, que se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey, Estados Unidos).