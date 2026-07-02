NTN24
Jueves, 02 de julio de 2026
Jueves, 02 de julio de 2026
Shakira

La reacción de Shakira tras lograr del Top 1 global con su canción mundialista 'Dai Dai': "Que alguien me pellizque"

julio 2, 2026
Por: Saúl Montes
Shakira | Foto EFE
Shakira | Foto EFE
La artista barranquillera no dudó en mostrar su emoción mediante las redes sociales.

Recientemente, la cantante colombiana Shakira conquistó el Top 1 global de Spotify con su canción 'Dai Dai' que realizó junto al artista africano Burna Boy, un tema que por esta época retumba por todo el globo ya que es el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

TE PUEDE INTERESAR:

Tras lograr semejante hito, la artista barranquillera no dudó en mostrar su emoción mediante las redes sociales, donde agradeció a sus millones de seguidores a quienes dedicó el triunfo.

o

“Que alguien me pellizque. 'Dai Dai' alcanzó el número 1 en la lista global de Spotify, y todavía estoy intentando asimilarlo. Gracias por llevarla hasta lo más alto. Eternamente agradecida”, escribió en un mensaje en Instagram.

En un video en la misma plataforma, Shakira dijo que dicho logro se lo debe a todos sus seguidores quienes desde el lanzamiento de la canción la han empujado hasta los más alto.

“Quiero agradecer a todos mis fans que han estado empujando muchísimo desde el primer día que salió Dai Dai para que esta canción llegara al número uno. Se los debo a ustedes y solo a ustedes (...) No saben lo felices que estamos todos aquí celebrando este número uno, hemos trabajando muy duro para conseguirlo, pero ustedes han sido los verdaderos protagonistas”, añadió.

Para esta edición del Mundial 2026, la cantante colombiana se presentó en la inauguración en México con su tema "Dai Dai", el cual retumbó en el estadio Azteca antes del pitazo inicial.

o

Vestida de amarillo, la colombiana interpretó el tema mundialista junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy. Además, estuvo acompañada de varias decenas de bailarinas que también lucían los tonos blancos y amarillos en sus vestimentas.

Cabe mencionar que Shakira también estará presente en la final del evento, cuando haga parte del espectáculo de medio tiempo, que se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey, Estados Unidos).

Temas relacionados:

Shakira

Mundial 2026

Canción de Shakira

Entretenimiento

Celebridades

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

El angustiante pedido de auxilio que hizo un prisionero político desde el interior de una cárcel venezolana: "ya no tenemos agua, las medicinas están escaseando para el personal que se encuentra grave"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Una de las preocupaciones es el sarampión": organismos internacionales lanzan alerta sanitaria tras terremotos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"Que agarre un avión, que llegue a Colombia y entre": el mensaje de Lorent Saleh a María Corina Machado ante la polémica con EE. UU. por su regreso a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Una de las preocupaciones es el sarampión": organismos internacionales lanzan alerta sanitaria tras terremotos en Venezuela

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Que agarre un avión, que llegue a Colombia y entre": el mensaje de Lorent Saleh a María Corina Machado ante la polémica con EE. UU. por su regreso a Venezuela

Diosdado Cabello - Foto AFP
Diosdado Cabello

"Son tantos dólares que no los cuentan, sino que los pesan": periodista sobre cantidad de dinero que Diosdado Cabello tendría ocultos bajo los escombros

Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Delcy Rodríguez

"Estados Unidos se está encargando de blindar al régimen de Delcy Rodríguez": analista sobre respuesta de Washington a intención de María Corina Machado de ir a Venezuela

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

"Es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia": Departamento de Estado a NTN24 sobre intención de María Corina Machado de regresar a Venezuela

Más de Entretenimiento

Ver más
Futbolistas del FC Barcelona (AFP)
Música

Habilidoso futbolista que jugó con Messi en el Barcelona revela su nuevo sencillo musical "Sea como sea"

J Balvin y Ryan Castro | Foto AFP
Música

J Balvin y Ryan Castro llevaron su canción al Mundial FIFA 2026, y este es el productor que estuvo detrás de la composición

Christian Nodal, músico mexicano - Fotos: EFE / X
Christian Nodal

¿'Fue sin querer queriendo'?: adulta mayor se hace viral al dar beso accidental a Christian Nodal en medio de un concierto

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
Mundial 2026

La prohibición que la FIFA implementará para el Mundial y que pone contra las cuerdas a los aficionados

Venezolanos haciendo una fila - Foto de referencia: EFE
Terremoto en Venezuela

El régimen de Venezuela burocratiza la ayuda voluntaria en medio de la tragedia causada por los terremotos

Futbolistas de la Selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Así le ha ido a la selección Colombia en la fase de grupos ante selecciones asiáticas

Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio - Foto: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio anuncia fecha para reanudación de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez reconoce victoria de Abelardo de la Espriella en elecciones de Colombia: "Felicitamos al gobierno electo"

Selección de Alemania / FOTO: EFE
Mundial 2026

Primera goleada del Mundial: Alemania no tuvo piedad de Curazao y arrancó con pie derecho su participación en la copa

Pesos colombianos - Foto Canva de referencia
Dinero

Revelan uno de los errores más frecuentes al recibir la prima: "Se va de las manos en muy poco tiempo"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre