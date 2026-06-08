“Cerrar el Helicoide no resuelve el problema”: Biagio Pilieri, dirigente político que fue un preso político del régimen venezolano

En La Tarde de NTN24 estuvo Biagio Pilieri, dirigente político, coordinador nacional del partido Convergencia y uno de los destacados integrantes de la plataforma unitaria democrática de Venezuela, estuvo privado de su libertad desde el 28 de agosto de 2024 y, tras 1 año, 4 meses y 11 días fue excarcelado el 8 de enero de 2026 y recibió su libertad plena el 20 de marzo de 2026.

Pilieri habló con Idania Chirinos, directora de contenidos del canal de las américas, sobre el tema de los presos políticos en Venezuela, la propuesta del cierre del Helicoide y las promesas incumplidas del régimen venezolano, que ahora está a cargo de Delcy Rodríguez.

“Cerrar el Helicoide no resuelve el mal, porque lo que pidió la administración Trump no es trasladar a alguien, cuando dijo cerrar el Helicoide era para cerrar el capítulo de los presos políticos. Cerrar el Helicoide no es cerrar las puertas, es que no haya presos políticos en Venezuela y que no haya ningún centro de tortura más en nuestro país”, comentó el invitado.

“No hay ninguna excusa para que en Venezuela siga habiendo presos políticos, es una de nuestras peticiones mayores, los que estamos recorriendo el país y por fuera de él. No vamos a descansar hasta que se desmonte el aparato represivo del régimen y todos los presos sean liberados”, señaló Biagio Pilieri.