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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez le está pidiendo al rey Carlos III que libere el oro venezolano retenido en Inglaterra para "atender las consecuencias del sismo"

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez - AFP
Delcy Rodríguez - AFP
El pedido de Rodríguez a Reino Unido se da poco después de que el canciller venezolano Yván Gil solicitara la liberación de los recursos de Venezuela "bloqueados" en el extranjero.

La encargada del régimen chavista en Venezuela, Delcy Rodríguez, le está pidiendo al rey Carlos III que sea "liberado" el oro venezolano de las reservas internacionales que se encuentra "retenido" en el Banco de Inglaterra, según dice, para "atender las consecuencias del sismo".

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"He decidido enviar una carta al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo. Es para atender las consecuencias del sismo", declaró Rodríguez, quien está al frente del régimen desde la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero.

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El Banco de Inglaterra mantiene depositados lingotes de oro de Venezuela, valorados en 1.900 millones de dólares, y cuyo control la justicia británica rechazó ceder al régimen de Maduro.

El pedido de Rodríguez a Reino Unido se da poco después de que el canciller venezolano Yván Gil solicitara la liberación de los recursos de Venezuela "bloqueados" en el extranjero.

Por otro lado, la encargada de la dictadura chavista mencionó que conversó con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para insistir en obtener recursos del ente financiero global.

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"Sostuve una llamada con la directora del Fondo Monetario Internacional, a la que agradezco su atención, su comprensión, para liberar recursos bloqueados de Venezuela que están en el Fondo Monetario", dijo.

Actualmente, Venezuela tiene en el FMI 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5.100 millones de dólares, aproximadamente.

No obstante, permanecen bloqueados por el no reconocimiento por parte del FMI a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

Los potentes terremotos del 24 de junio dejaron un saldo de 3.811 fallecidos. Además de decenas de miles de heridos y desaparecidos.

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