NTN24
Jueves, 11 de junio de 2026
Jueves, 11 de junio de 2026
Gustavo Petro

"Hicieron una estrategia jurídica mal hecha para que lo suspendieran y poder hacerle campaña a Cepeda": exministro Luis Felipe Henao sobre solicitud para apartar de su cargo a Petro

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, calificó la acción como un "autoatentado institucional" en diálogo con NTN24.

La solicitud de suspensión del cargo del presidente colombiano Gustavo Petro, presentada por una congresista del oficialismo, ha desatado una polémica que derivó en la suspensión de la legisladora por parte de la Procuraduría hasta después de las elecciones.

El exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, calificó la acción como un "autoatentado institucional". Según Henao, la maniobra buscaba victimizar al presidente Petro para favorecer electoralmente al candidato oficialista Iván Cepeda.

La controversia surgió cuando la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, quien preside la Comisión de Acusaciones, emitió un auto de suspensión contra Petro sin seguir el procedimiento legal establecido.

o

El exministro detalló que en Colombia existen tres motivos para separar a un presidente: juicio político, incapacidad permanente y renuncia. Para un juicio político se requiere aplicar la Ley 5 de 1992, la Ley 273 de 1996 y la Ley 1952 sobre régimen disciplinario, con un proceso que debe pasar por la Comisión de Acusaciones, la plenaria de Cámara y finalmente la plenaria del Senado.

"Fue tan burdo esto que solamente en un auto, que además no admite recursos, dice que suspende al presidente de la República", señaló Henao, agregando que "eso no lo hace un alumno de primer grado de derecho".

o

Respecto a la participación de Petro en la campaña electoral, Henao afirmó que se trata de "la peor intervención en política que ha tenido un presidente en la historia de Colombia". El exministro denunció que el mandatario "está utilizando su Twitter para atacar a un candidato" y acusó al gobierno de usar inteligencia del Estado para perseguir a la oposición.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella

Elecciones en Colombia

Iván Cepeda

Cámara de Representantes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Pretende ser extendido por el Rodrigato": experto advierte sobre la crisis en el Arco Minero de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El excabecilla de las Farc alias 'Timochenko' anunció su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que se sabe sobre disparos aéreos y movilización militar en zonas mineras de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Política

Ver más
María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"Donde voten todos los venezolanos dentro y fuera del país": María Corina Machado pide desde Panamá "elecciones libres y justas" para la transición en Venezuela

Cepeda y el Pacto Histórico se bajan de propuesta de Constituyente que Petro "prometió" nunca buscar
Asamblea Nacional Constituyente

"Si ganan la reviven. No nos crean bobos": sectores políticos reaccionan a renuncia de Petro y Cepeda a propuesta de Constituyente

Daniel Noboa - AFP
Estados Unidos

Daniel Noboa visita Estados Unidos para fortalecer la cooperación contra el crimen organizado

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El papa León XIV, a su llegada a la misa en la Sagrada Familia en Barcelona, España - Foto: EFE
Papa León XIV

A horas del arranque del Mundial, el papa León XIV comparó la vida con el fútbol: "Se juega en equipo; hay que aprender a correr juntos"

Fórmula 1 | Foto: EFE
Fórmula 1

Presidente de la Fórmula 1 asegura tener un "plan de emergencia" para evitar que se suspendan los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi por la guerra en Medio Oriente

Foto: Película 'Volar'
Cine

⁠Revelan tráiler y fecha de estreno de 'Volar', película grabada en capital sudamericana que retrata la desaparición forzada

Escasez Agua - Foto Canva
Agua potable

La paradoja del agua en América Latina: sobra el recurso, pero millones no pueden acceder a él

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos / Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores de Cuba - Fotos: EFE
Marco Rubio

"No van a lograr que nos rindamos ni a ganar tiempo, somos muy serios y estamos muy enfocados": Marco Rubio advierte al régimen cubano

El dictador cubano Raúl Castro - Foto AFP
Régimen cubano

Piloto del régimen cubano que fue acusado por EE. UU. en el mismo caso de Raúl Castro fue condenado a prisión por otro delito

Ronaldinho | Foto: EFE
Deportes

Ronaldinho calienta el Mundial con el lanzamiento de su primer disco llamado ‘Camisa 10’

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre