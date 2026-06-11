"Hicieron una estrategia jurídica mal hecha para que lo suspendieran y poder hacerle campaña a Cepeda": exministro Luis Felipe Henao sobre solicitud para apartar de su cargo a Petro

La solicitud de suspensión del cargo del presidente colombiano Gustavo Petro, presentada por una congresista del oficialismo, ha desatado una polémica que derivó en la suspensión de la legisladora por parte de la Procuraduría hasta después de las elecciones.

El exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, calificó la acción como un "autoatentado institucional". Según Henao, la maniobra buscaba victimizar al presidente Petro para favorecer electoralmente al candidato oficialista Iván Cepeda.

La controversia surgió cuando la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, quien preside la Comisión de Acusaciones, emitió un auto de suspensión contra Petro sin seguir el procedimiento legal establecido.

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El exministro detalló que en Colombia existen tres motivos para separar a un presidente: juicio político, incapacidad permanente y renuncia. Para un juicio político se requiere aplicar la Ley 5 de 1992, la Ley 273 de 1996 y la Ley 1952 sobre régimen disciplinario, con un proceso que debe pasar por la Comisión de Acusaciones, la plenaria de Cámara y finalmente la plenaria del Senado.

"Fue tan burdo esto que solamente en un auto, que además no admite recursos, dice que suspende al presidente de la República", señaló Henao, agregando que "eso no lo hace un alumno de primer grado de derecho".

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Respecto a la participación de Petro en la campaña electoral, Henao afirmó que se trata de "la peor intervención en política que ha tenido un presidente en la historia de Colombia". El exministro denunció que el mandatario "está utilizando su Twitter para atacar a un candidato" y acusó al gobierno de usar inteligencia del Estado para perseguir a la oposición.