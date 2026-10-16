El Fondo Monetario Internacional advierte que la situación fiscal de Colombia "no es sostenible" y anuncia su apoyo al gobierno de De la Espriella

La situación presupuestaria de Colombia no es "sostenible", advirtió este viernes el Fondo Monetario Internacional (FMI), abriendo la puerta a una posible financiación para ayudar al país sudamericano a reducir su deuda pública.

"El déficit primario de Colombia es muy grande. Representa el 3,5% del PIB. La deuda alcanza el 60% del PIB y sigue aumentando. Esta situación no es sostenible ni viable", declaró Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

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"Creemos que el país debe realizar un esfuerzo concertado para reducir su deuda", añadió durante una conferencia de prensa al margen de la asamblea anual de la institución en Bangkok.

Nigel Chalk informó de que se habían iniciado conversaciones con las autoridades colombianas y que una misión del FMI viajará a Bogotá a principios de noviembre para examinar "diferentes opciones y estrategias".

"Seguimos reflexionando sobre las modalidades de nuestro apoyo: asesoramiento en materia de política económica, asistencia técnica o, potencialmente, financiación del FMI", detalló el director regional.

"Para nosotros está bastante claro que el gobierno está muy comprometido con abordar la situación fiscal de la economía", subrayó.

En sus previsiones actualizadas, presentadas esta semana en Bangkok, el FMI espera para Colombia un crecimiento del 2,25% en 2026 y del 2,3% el año próximo.

Pero "el potencial del país es muy superior a eso, ¿verdad? Debería registrar un crecimiento mucho más rápido", comentó Chalk.