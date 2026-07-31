EE. UU. arremete contra la Corte Penal Internacional y la califica como una organización ilegítima: “incluso si no eres miembro, pueden perseguirte”

El Gobierno de Estados Unidos volvió a lanzar fuertes críticas contra la Corte Penal Internacional (CPI). A través de una publicación en la cuenta oficial del Departamento de Estado en X, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al organismo como una "organización internacional ilegítima" y cuestionó el alcance de sus actuaciones.

En el mensaje, compartido este 31 de julio, Rubio afirmó que la Corte busca actuar incluso sobre ciudadanos y países que no han aceptado su jurisdicción.

"La Corte Penal Internacional es una organización internacional ilegítima que afirma que, incluso si no eres miembro de ese tribunal, pueden perseguirte", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense.

Asimismo, la declaración fue difundida por el Departamento de Estado junto con un video en el que Rubio aparece acompañado por el presidente Donald Trump y otros funcionarios de la Casa Blanca durante una reunión.

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Las declaraciones se producen en medio de las constantes diferencias entre Washington y la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no es Estado Parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la CPI, y en distintas administraciones ha cuestionado la facultad del tribunal para investigar o procesar a ciudadanos estadounidenses o de países que no forman parte de ese organismo.

Con este nuevo pronunciamiento, la administración de Trump reafirma su postura frente a la Corte Penal Internacional y mantiene las críticas sobre lo que considera un exceso en las competencias del tribunal internacional.