NTN24
Viernes, 31 de julio de 2026
Viernes, 31 de julio de 2026
Marco Rubio

EE. UU. arremete contra la Corte Penal Internacional y la califica como una organización ilegítima: “incluso si no eres miembro, pueden perseguirte”

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio - EFE
Marco Rubio - EFE
Marco Rubio aseguró que el tribunal pretende perseguir incluso a países que no hacen parte de su jurisdicción.

El Gobierno de Estados Unidos volvió a lanzar fuertes críticas contra la Corte Penal Internacional (CPI). A través de una publicación en la cuenta oficial del Departamento de Estado en X, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al organismo como una "organización internacional ilegítima" y cuestionó el alcance de sus actuaciones.

o

En el mensaje, compartido este 31 de julio, Rubio afirmó que la Corte busca actuar incluso sobre ciudadanos y países que no han aceptado su jurisdicción.

"La Corte Penal Internacional es una organización internacional ilegítima que afirma que, incluso si no eres miembro de ese tribunal, pueden perseguirte", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense.

Asimismo, la declaración fue difundida por el Departamento de Estado junto con un video en el que Rubio aparece acompañado por el presidente Donald Trump y otros funcionarios de la Casa Blanca durante una reunión.

o

Las declaraciones se producen en medio de las constantes diferencias entre Washington y la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no es Estado Parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la CPI, y en distintas administraciones ha cuestionado la facultad del tribunal para investigar o procesar a ciudadanos estadounidenses o de países que no forman parte de ese organismo.

Con este nuevo pronunciamiento, la administración de Trump reafirma su postura frente a la Corte Penal Internacional y mantiene las críticas sobre lo que considera un exceso en las competencias del tribunal internacional.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Corte Penal Internacional

Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump

Senador Marco Rubio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Habla el comandante de Policía que sobrevivió a violento ataque del ELN en Colombia: "Fuimos emboscados con artefactos explosivos y atacados desde lo alto de la montaña"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay mucho temor a que vuelva a producirse la tragedia": experta sobre la salud mental en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Desafío a EE. UU.? Petro viaja a Cuba a reunirse con Díaz-Canel en medio de fuerte presión de Trump

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Validando 67 años de la peor dictadura que ha tenido América Latina: politóloga sobre la visita de Petro a Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué busca Abelardo de la Espriella con su posesión presidencial fuera de Bogotá el 7 de agosto?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro tendrá su último viaje de gobierno a Cuba - Foto: EFE
Gustavo Petro

Validando 67 años de la peor dictadura que ha tenido América Latina: politóloga sobre la visita de Petro a Cuba

Edificios afectados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Así fueron demolidos los primeros edificios afectados en La Guaira por los terremotos en Venezuela

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

La importante condición que impuso Trump en el acuerdo de desarme total de Hamás en Gaza

Migrantes africanos ingresan de manera irregular a territorio español - Foto: EFE
Migración ilegal

La migración irregular en territorio español desata diferencias entre España e Italia

Familair de colombianos detenidos en Arabia Saudita
Colombianos

Entre lágrimas, familiar de colombianos retenidos injustamente en Arabia Saudita pide su liberación

Más de Actualidad

Ver más
Presidente Donald Trump en la Casa Blanca- Foto: EFE
Estados Unidos

Donald Trump asegura que la crisis migratoria en España es una advertencia para Estados Unidos: "Así estaremos en tres años si gana el lado equivocado"

Departamento del Tesoro de EE. UU. y terrmoto en Venezuela - Fotos: EFE
Departamento del Tesoro

Departamento del Tesoro de EE. UU. flexibiliza algunas sanciones contra el régimen venezolano para "apoyar" en la "recuperación económica" tras los terremotos

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Que agarre un avión, que llegue a Colombia y entre": el mensaje de Lorent Saleh a María Corina Machado ante la polémica con EE. UU. por su regreso a Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol | Foto AFP
Copa Mundial del Fútbol

"Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección": histórico jugador que estuvo en seis mundiales, incluido el de 2026, anunció su retiro del fútbol

Gustavo Petro, presidente de Colombia - AFP
Gustavo Petro

Gustavo Petro insiste que hubo fraude electoral y asegura que el escrutinio no ha terminado: “aparecen personas que firman como jurados y ya estaban muertas”

Presidente Donald Trump en la Casa Blanca- Foto: EFE
Estados Unidos

Donald Trump asegura que la crisis migratoria en España es una advertencia para Estados Unidos: "Así estaremos en tres años si gana el lado equivocado"

Slavko Vinčić árbitro de la final de la Copa del Mundo-Foto: EFE
Final del Mundial

Emotivo video de la FIFA: así quedó registrado la conmovedora reacción de Slavko Vinčić al saber que pitará la Final del Mundo

Departamento del Tesoro de EE. UU. y terrmoto en Venezuela - Fotos: EFE
Departamento del Tesoro

Departamento del Tesoro de EE. UU. flexibiliza algunas sanciones contra el régimen venezolano para "apoyar" en la "recuperación económica" tras los terremotos

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Que agarre un avión, que llegue a Colombia y entre": el mensaje de Lorent Saleh a María Corina Machado ante la polémica con EE. UU. por su regreso a Venezuela

María Corina Machado y Michael Kozak / FOTO. EFE
Venezuela

“Sí habrá elecciones, pero no será pronto”: Gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre