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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Francia

Nuevo entrenador y nueva imagen: la selección de Francia se renueva tras el Mundial

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Selección de Francia (EFE)
Selección de Francia (EFE)
El icónico gallo del escudo de la selección tendrá un cambio drástico.

La Selección de Francia anunció cambios profundos: nueva dirección técnica y nueva imagen para todas sus competencias.

La leyenda del fútbol francés Zinédine Zidane fue nombrado este martes como nuevo seleccionador y tendrá la complicada tarea de suceder a su excompañero Didier Deschamps.

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A sus 54 años, 'Zizou' accede al puesto que lleva años esperando, luego de una carrera gloriosa como jugador Blue, habiendo tocado el techo del fútbol de selecciones con el Mundial 1998 y la Eurocopa 2000.

Sus resultados en el banquillo del Real Madrid también le avalan, tras la inédita serie consecutiva de Champions cosechada en 2016, 2017 y 2018, en su primera experiencia como entrenador principal (2016-2018).

"Significa continuidad, un sueño", dijo Zizou, visiblemente emocionado durante la rueda de prensa de presentación.

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Asimismo, Les Blues tendrán una nueva imagen: se queda el icónico gallo con las letras FFF por Federación Francesa de Fútbol pero tendrá un estilo más simple y minimalista.

Además, el animal, símbolo de la selección, dejará de ser blanco y no tendrá un escudo de fondo. Ahora, será completamente dorado, con un diseño diferente y manteniendo las dos estrellas arriba por los dos mundiales conseguidos.

"Un gallo que se inspira en la historia para escribir el futuro", dijo la federación sobre su nueva imagen.

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