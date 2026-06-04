Díaz-Canel asegura que el régimen de Cuba está decidido a "enfrentar los peores escenarios" como reacción a las sanciones impuestas por EE. UU.

El jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó este jueves de manera desafiante a las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra él, así como contra el régimen del que es víctima la isla y contra familiares del dictador Raúl Castro.

"El presidente de Estados Unidos hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones", dijo inicialmente Díaz Canel.

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Según la cabeza del régimen cubano, dichas declaraciones del presidente Donald Trump, así como las sanciones, "están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos" en medio de una creciente presión de Washington contra la dictadura.

"Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano", agregó Díaz-Canel en una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

El tono del mensaje de Díaz-Canel se elevó hacia uno más desafiante cuando aseguró que el régimen de Cuba está dispuesto a enfrentar los que denominó "los peores escenarios" en medio de la profunda crisis entre el Gobierno Trump y La Habana.

"La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial", apuntó Díaz-Canel.

Las sanciones de Estados Unidos, cabe resaltar, se dirigieron contra otras cuatro personas y cinco entidades, entre ellas la esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Peraza, dos miembros de la familia Castro y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del régimen de Cuba.

El ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó, pro su parte, de la medida como "vil" en otra publicación en X y la describió como la última muestra del "plan intervencionista" de Estados Unidos de "presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional" del país norteamericano.

Las medidas se anunciaron después de que el presidente Trump señalara en conversación con los periodistas que Estados Unidos quería que Cuba "fuera un país bien gestionado".

El nuevo cruce entre Estados Unidos y el régimen de Cuba se da, además, dos semanas después de que el dictador Raúl Castro fuera acusado formalmente en Estados Unidos.

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Los cargos contra el dictador cubano de 94 años se basan en su participación directa en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro ciudadanos de Estados Unidos.