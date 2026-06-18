"Díaz-Canel está desesperado": congresista de EE. UU. arremete contra las "reformas económicas" del régimen de Cuba

La congresista de Estados Unidos, María Elvira Salazar, reaccionó a las “reformas económicas” del régimen de Cuba, sobre las que Miguel Díaz-Canel mencionó que son parar avanzar “en la construcción socialista” de la isla.

“Díaz-Canel está desesperado. Ya no sabe qué inventar para extender su agonía política”, resaltó Salazar.

En sus declaraciones la congresista hizo énfasis en que el régimen castrista reprime la disidencia interna, arrestando, encarcelando o expulsando a activistas y figuras religiosas.

“La dictadura habla ahora de ‘reformas’ y le abre la puerta a la inversión privada después de décadas persiguiendo a emprendedores y expulsando a millones de cubanos de su propia tierra”, recalcó.

Ahora, tras años de represión en la isla y fuertes sanciones de parte de los Estados Unidos, Salazar dijo que el régimen “mientras intenta salvarse a sí misma, el pueblo pasa hambre, vive entre apagones de hasta 30 horas y enfrenta cada día una realidad más dura”.

En ese contexto, resaltó que la solución no es una reforma, sino que “lo único que puede salvar a Cuba es el fin de la dictadura y el regreso de la libertad”.

Las declaraciones de Salazar se dan después de que el dictador Miguel Díaz-Canel pronunciara unas palabras sobre la crisis profunda que enfrenta el país, donde propone como solución “una agenda económica y social de emergencia”.

En esta reforma, Díaz- Canel aseguró que “algunas no tendrán consenso absoluto, pero son impostergables”.

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Sin embargo, cabe resaltar que la economía estatal de la isla está casi en su totalidad paralizada y se estima que se va a contraer al menos un 6,5% este ejercicio, a lo que habría que sumar una caída acumulada de más de 15% entre 2020 y 2025.

Frente al suceso, el dictador anunció que el siguiente paso legal de las reformas es su aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), a la que se ha convocado de manera extraordinaria para este jueves, en un cuerpo legislativo que acostumbra a ratificar por unanimidad las propuestas que llegan.