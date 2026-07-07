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Martes, 07 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

"Cuando Venezuela necesitó ayuda, respondieron al llamado": el mensaje de la senadora María Elvira Salazar, tras el arribo de equipos de rescate de EE. UU.

julio 7, 2026
Por: Natalya Baquero González
María Elvira Salazar destaca el trabajo de los rescatistas de EEUU tras su labor en Venezuela - Foto: EFE
María Elvira Salazar destaca el trabajo de los rescatistas de EEUU tras su labor en Venezuela - Foto: EFE
La congresista resaltó el trabajo de los grupos de socorro, especialmente de “FL-TF1 y FL-TF2” de Miami, que ya hicieron su retorno a los Estados Unidos.

Este martes, la senadora republicana María Elvira Salazar destacó el trabajo de los equipos de rescate y socorro de Estados Unidos que apoyaron los trabajos de búsqueda en Venezuela, tras los fuertes sismos que sacudieron a la nación sudamericana.

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“Cuando Venezuela necesitó ayuda, respondieron al llamado con la habilidad, valentía y profesionalismo que han ganado a los equipos de rescate del sur de Florida el respeto del mundo”, expresó la legisladora.

La congresista resaltó el trabajo de los grupos de socorro, especialmente de “FL-TF1 y FL-TF2” de Miami, que ya hicieron su retorno a los Estados Unidos.

Para la senadora, su labor en medio de esta labor de rescate en bajo los escombros tras los fuertes terremotos representó a la nación con “honor”, pero sobre todo y lo más importante, “dieron esperanza a innumerables familias durante una tragedia inimaginable”.

A este mensaje de agradecimiento de la legisladora republicana, se le sumó la Oficina de Asistencia Exterior, del Departamento de Estado, quien también destacó el aporte de estos equipos de rescate, tras la tragedia producto de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio y que hasta la fecha dejan más de 3.500 fallecidos.

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“Los equipos trabajaron incansablemente junto a otros y equipos de todo el mundo para llevar apoyo y esperanza al pueblo de Venezuela en las secuelas de este desastre”, expresaron por medio de una publicación en su cuenta de X.

De acuerdo con el último reporte emitido el pasado lunes, los fuertes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 han dejado hasta el momento 3.535 muertos, 16.740 heridos y miles de afectados.

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