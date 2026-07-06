Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció el desmonte de la Paz Total: “La Patria Milagro no tolerará más impunidad ni territorios entregados”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció, por medio de su cuenta de X, que, a partir del 7 de agosto, su gobierno empezará con el desmonte de uno de los principales mecanismos de la política de ‘Paz Total’, impulsada durante el mandato de Gustavo Petro a lo largo de sus cuatro años de gobierno.

VEA TAMBIÉN Gustavo Petro vuelve a desconocer triunfo electoral de Abelardo de la Espriella y convoca a movilización ciudadana para el 20 de julio o

Según aseguró, estas decisiones se toman para recuperar el imperio de la ley y darle a las Fuerzas Armadas la capacidad de proteger el territorio nacional, perseguir a los narcoterroristas y defender a los colombianos.

Del mismo modo, en su segunda alocución dominical como presidente electo, afirmó que derogará todos los beneficios concedidos a grupos armados ilegales, reactivará las órdenes de captura y pondrá en marcha un equipo especializado para restablecer la aplicación de la ley contra quienes cometan delitos.

Te puede interesar:

VEA TAMBIÉN Abelardo De La Espriella anuncia a general en retiro como ministro de Defensa de su gobierno en Colombia o

“Voy a designar un equipo especial encargado del desmonte de esa falsa paz. La primera tarea de ese equipo será revocar, desde el mismo 7 de agosto, todas las prebendas que Petro les entregó a los narcoterroristas”, manifestó.

Por otro lado, en su cuenta de X recalcó que: “Los violentos tendrán un solo camino: sometimiento a la justicia o todo el peso legítimo del Estado”, reafirmando con este mensaje su compromiso de poner fin a la política de ‘Paz Total’.

¿Qué es la política de ‘Paz Total’?

La política de ‘Paz Total’ fue la principal estrategia del Gobierno de Gustavo Petro para desarrollar negociaciones simultáneas con las disidencias de las FARC y otros grupos al margen de la ley. Durante este proceso se iniciaron diálogos; sin embargo, en varias regiones del país no cesaron los hechos de violencia.

Esta cuestionada iniciativa ha estado acompañada de denuncias de impunidad.

Finalmente, se espera que en los próximos días Abelardo De La Espriella se pronuncie más ampliamente sobre este tema y dé a conocer a los colombianos cuál será su principal estrategia para combatir la criminalidad y las altas tasas de violencia que deja el Gobierno Petro.