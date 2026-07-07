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Martes, 07 de julio de 2026
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Selección Colombia

¿Ventaja para Colombia? Suiza perdería a su goleador para el decisivo partido ante la Tricolor

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Selección Colombia celebrando - EFE
Selección Colombia celebrando - EFE
La baja supone un duro golpe para Suiza antes del duelo de octavos frente a Colombia y pone a Murat Yakin a pensar en su reemplazo para contrarrestar el buen momento que vive la Tricolor.

La Selección Colombia enciende motores y se prepara para enfrentar a uno de los rivales más fuertes con los que se ha podido cruzar en lo que va de la Copa del Mundo. Esta cita mundialista frente a Suiza, por un cupo a los cuartos de final, se jugará hoy en el estadio BC Place, en Vancouver, Canadá.

La Tricolor llega con una muy buena racha, pues los dirigidos por Néstor Lorenzo hacen parte del grupo de selecciones que no ha perdido ningún encuentro en lo que va del Mundial. Junto a ellos están Francia, Inglaterra, Argentina, España y, justamente, su rival, Suiza.

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Asimismo, el seleccionado nacional, en su encuentro contra Ghana, dejó ver el nivel con el que viene. Sin embargo, en esa fecha sufrió una baja importante luego de que Jhon Córdoba saliera lesionado en los minutos iniciales del partido y, como se confirmó, se perderá este duelo contra Suiza.

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Del mismo modo, la Selección de Suiza confirmó que este lunes uno de sus principales jugadores salió lesionado del entrenamiento, lo que dejó la pregunta de si esto representa una ventaja para Colombia.

¿Cuál es el jugador suizo que no jugará contra Colombia?

Suiza llega con una baja sensible para el partido ante Colombia. Su goleador y figura, Johan Manzambi, habría sufrido una lesión de rodilla durante la práctica del lunes, la cual le impide jugar. También están en duda Rubén Vargas y Djibril Sow.

Manzambi se habría lesionado solo y, tras finalizar la práctica del lunes, fue sometido a una resonancia magnética. Este martes en la mañana se conocieron los resultados de la misma y se confirmó que la lesión no es de gravedad, pero sí le impide enfrentarse a la Tricolor.

¿Quién ocupará el lugar de Johan Manzambi contra Colombia?

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Lo más seguro es que Yakin recurra al mediocampista de 24 años Fabian Rieder, del Augsburgo de Alemania. El jugador, en este Mundial, ha sido titular en uno de los cuatro partidos que ha disputado Suiza y sería el más opcionado para reemplazarlo.

Aunque el DT también podría recurrir a Ardon Jashari, quien apenas ha jugado un minuto en esta Copa del Mundo. Fue en el debut ante Qatar, cuando ingresó en reemplazo de Remo Freuler.

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