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Lunes, 06 de julio de 2026
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Hollywood

Actriz creada con inteligencia artificial protagonizará película en Hollywood

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Sindicato de actores de Hollywood se prepara para ir a huelga - Foto de AFP
Sindicato de actores de Hollywood se prepara para ir a huelga - Foto de AFP
La actriz, creada con IA, se hizo famosa con la publicación en la red de un video promocional en julio de 2025.

La actriz virtual Tilly Norwood, cuya aparición causó revuelo en Hollywood a finales del año pasado, será la "protagonista" de un largometraje, anunció el lunes el estudio Particle6, responsable del este filme que será producido en parte con inteligencia artificial.

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La película se titula "Misaligned", en referencia a al concepto de alineación de la IA, que consiste en enseñar a las máquinas para que se ajusten a los valores y objetivos humanos.

Al ser consultada por la AFP, una portavoz de Particle6 indicó que aún era demasiado pronto para hablar de la distribución de la película, ya sea en salas o en streaming, o de una fecha de estreno.

El estudio indicó que en el proyecto trabajarán profesionales de la industria tradicional del cine y la televisión, como guionistas, técnicos y actores reales.

"La IA puede ser el soporte de una ficción de calidad, pero solo si integra de forma sustancial los conocimientos, las competencias y el criterio humanos", explicó el lunes la directora de esta empresa británica, Eline van der Velden, creadora de Tilly Norwood, citada en un comunicado.

Esta actriz de IA, con el aspecto de una veinteañera pelinegra, se hizo famosa con la publicación en la red de un video promocional en julio de 2025.

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"Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Nathalie Portman", declaró entonces su creadora.

Estas palabras crearon conmoción en Hollywood, que antes había denunciado el uso de imágenes de actores reales para para generar los modelos de IA.

La polémica llevó a Van der Velden a asegurar que su creación "no era un sustituto de un ser humano".

"Nuestra ambición con Tilly Norwood siempre ha sido mostrar a la industria creativa lo que era posible con la IA en un momento dado", afirmó el lunes la directora de Particle6.

Los estudios de la industria de Hollywood llegaron a un acuerdo con el sindicato de actores SAG-AFTRA sobre el uso de la IA en las producciones.

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