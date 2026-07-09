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Jueves, 09 de julio de 2026
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Donald Trump

Rebautizan un aeropuerto en Estados Unidos con el nombre de Donald Trump: "Me siento profundamente honrado"

julio 9, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Trump se convierte en el primer presidente en ejercicio de Estados Unidos en darle su nombre a un aeropuerto.

El aeropuerto de Palm Beach, llamado por décadas Palm Beach International, ahora llevará el nombre del presidente Donald Trump gracias a una ley firmada en marzo por un aliado del mandatario republicano, el gobernador floridano, Ron DeSantis.

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"Me siento profundamente honrado de que, a las 5:01 am, el Trump Force One sea el primer avión en aterrizar en el recién rebautizado Aeropuerto Internacional de Palm Beach, ahora y para siempre Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump (DJT)", escribió Eric Trump en X este jueves.

Donald Trump se convirtió este jueves en el primer presidente estadounidense en ejercicio en darle su nombre a un aeropuerto, el de Palm Beach, en el sureste de Florida.

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Uno de los hijos del presidente, Eric Trump, celebró el cambio de nombre de un aeropuerto al que su padre viaja con frecuencia cuando visita su residencia de Mar-a-Lago, situada a apenas siete kilómetros.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha presionado para que su nombre figure en instituciones, como el Instituto de la Paz, o los billetes de dólar.

El mes pasado, el Kennedy Center de Washington recuperó su nombre original después de que un juez determinara que solo el Congreso podía autorizar el cambio.

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Una docena de aeropuertos estadounidenses llevan el nombre de presidentes del país, pero Trump es el primero en recibir esa distinción mientras está en el cargo.

En Tennessee, varios funcionarios inauguraron este jueves el nuevo puente "Donald J. Trump". "La matrícula de Tennessee solía tener un cartel, o un pequeño lema que decía: 'Sígueme a Tennessee'", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Ahora, todos los que sigan a esos autos van a cruzar el puente Donald J. Trump en la I-40", agregó.

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