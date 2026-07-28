Abelardo De La Espriella designa a Mauricio Gaona como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York: “El hijo que es fiel reflejo de su maestro, su padre”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, a tan solo días de su posesión, sigue con la conformación del equipo que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto durante su mandato y, este lunes 27 de julio, designó a quien será el próximo embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York.

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El encargado de esta misión será el jurista Mauricio Gaona. La decisión del presidente electo, que en su momento tuvo al reconocido letrado en su baraja de candidatos para el Ministerio de Justicia, está respaldada, según indicó su equipo de prensa, por una hoja de vida con prestigio internacional.

Gaona es autor de más de 90 publicaciones entre libros, artículos académicos, columnas, ensayos, pódcast y análisis especializados, además de ser experto en organismos multilaterales.

“Jurista, académico y experto en derecho internacional, derechos humanos, democracia y derecho constitucional, ha construido una trayectoria de excelencia en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, guiado siempre por el mérito, la ética y el servicio público”, afirmó el mandatario.

Según Abelardo De La Espriella, el nuevo representante ante las Naciones Unidas “impulsará consensos, fortalecerá las alianzas estratégicas y defenderá la democracia, la seguridad y los intereses de Colombia”.

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Asimismo, como se expresa en el comunicado que el presidente electo publicó en X, la designación fue presentada como parte del objetivo de que el país “esté representado por los mejores”.

“La transformación de Colombia también comienza con quienes la representan ante el mundo. En la Patria Milagro, los mejores talentos estarán al servicio de la Nación”, indicó.

Del mismo modo, el mandatario entrante aseguró que Gaona tiene como reto “dinamizar alianzas estratégicas para fortalecer nuestro sistema económico y nuestra seguridad nacional”. Además, agregó que el representante trabajará en “restablecer nuestras relaciones internacionales y redefinir la cara de Colombia ante el mundo”.

Finalmente, cabe recordar que Mauricio Gaona es hijo del asesinado magistrado de la Corte Suprema Manuel Gaona Cruz, una de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. “El hijo que es fiel reflejo de su maestro, su padre”, se remarcó en la presentación de su designación como embajador ante la ONU y, de la misma manera, como uno de los exponentes de la “nueva era” política para el país.