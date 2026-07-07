Presidente Petro reacciona a suspensión de proceso de empalme de Abelardo De La Espriella y lo acusa de "robarse las elecciones"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a la decisión del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, de suspender el proceso de empalme luego de que el oficialismo insistiera en no reconocer los resultados electorales del pasado 19 de junio.

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A través de su cuenta de X, Petro aseguró que el gobierno entrante en Colombia “no está preparado” para asumir en el cargo.

“Los que se retiran del empalme son los que no aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias”, indicó.

No obstante, resaltó que el proceso de empalme continúa y que habrá sillas vacías en el lugar de los encargados del gobierno entrante, a quienes señaló de “robarse las elecciones”.

“Tal como indica la ley el proceso de entrega del gobierno continua ante el pueblo. Se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar”, dijo.

“El empalme es ante el pueblo, es una entrega pública del gobierno que termina el seis de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo y obedezco al pueblo, a nadie más. Me piden cosas que serían inconstitucionales, como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata y respeto la Constitución que como M19 ayudamos a hacer”, agregó.

A su vez, Petro dio a conocer que responderá judicialmente ante los señalamientos de presunta corrupción de miembros del empalme de Abelardo De La Espriella.

“Las calumnias proferidas por exconvictos y familiares de convictos, que fueron lo que enviaron entre otras personas al empalme, serán respondidas judicialmente. Salgo del gobierno con menos patrimonio del que tenía cuando entré y con mis cuentas bloqueadas y no puedo hacer ninguna transacción financiera por orden del gobierno de los EEUU, al parecer, sin que el presidente Donald Trump sepa”, declaró.