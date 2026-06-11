Comando Central de EE. UU. confirma que neutralizó un tercer petrolero que intentaba eludir su bloqueo a los puertos iraníes

Este jueves Estados Unidos dejó fuera de servicio a otro petrolero comercial que intentaba eludir su bloqueo a los puertos iraníes, así lo informó el Comando Central de Estados Unidos.

El Centcom agregó que se trata de la tercera ofensiva durante la semana en curso y de la novena de este tipo desde que comenzó el bloqueo.

Las fuerzas de la unión americana "actuaron contra el M/T Jalveer, con bandera de Guinea-Bisáu, cuando intentaba transportar petróleo desde Irán a través del golfo de Omán", informó el Centcom.

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"Un avión estadounidense disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del barco después de que la tripulación incumpliera repetidamente las instrucciones de las fuerzas estadounidenses", acotó.

El reporte del Centcom también sostiene que el ataque ocurrió alrededor de las 03H20 GMT del jueves.

El Ejército de los Estados Unidos indicó además que desde el inicio del bloqueo, el 13 de abril, ha "desviado 135 barcos que cumplieron las órdenes y permitió el paso de 42 embarcaciones que prestaban apoyo a la ayuda humanitaria".

El conflicto directo entre Estados Unidos y el régimen de Irán, iniciado con la 'Operación Furia Épica', lleva tres meses y medio.

Tal situación se agudizó de manera drástica debido a una serie de bombardeos sorpresa conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos militares y políticos del régimen de los ayatolás.

En esa operación, el líder supremo de la dictadura iraní, el ayatolá Alí Jamenei, fue eliminado. El ataque se ejecutó contra su complejo fortificado en Teherán.

A dicha escalada se le suma el estancamiento de las negociaciones diplomáticas, lo que ha detonado una guerra abierta y cíclica que amenaza la estabilidad global y los mercados energéticos.