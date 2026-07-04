Más rápidos que el sonido: La FAA plantea nuevos vuelos supersónicos civiles para el espacio aéreo de Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció que prevé contemplar que los vuelos supersónicos civiles vuelvan a estar permitidos sobre territorio de Estados Unidos si las aeronaves cumplen nuevos límites de ruido.

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Con una propuesta presentada esta semana, la iniciativa pondría fin a una prohibición de más de 50 años y reemplaza el veto radical por un esquema de certificación basado en el impacto acústico.

De acuerdos con medios, el objetivo es habilitar una nueva generación de aviones comerciales más rápidos.

La medida alcanza el vuelo de crucero como a las maniobras de despegue y aterrizaje. En la guía oficial presentada, la organización calificó la iniciativa como el inicio de una nueva etapa para la aviación civil en Estados Unidos.

En ese contexto, la FAA prevé reemplazar la prohibición por un marco regulatorio centrado en estándares de ruido.

Su esquema evaluara la forma específica del comportamiento de las aeronaves durante el vuelo y en las zonas cercanas a los aeropuertos, con el fin de que el desempeño acústico sea el estándar determinante para habilitar operaciones.

¿Cómo lo evaluaran?

El avance tecnológico por el que apuesta la organización es el fenómeno Mach cutoff, un concepto que según el texto base, reduciría el efecto de la explosión sónica a nivel del suelo.

El funcionamiento del fenómeno depende de tres pilares importantes, como la refracción atmosférica, la zona de sombra y la influencia climática; con un breve control sobre esos conceptos. Al volar a velocidades supersónicas bajas y altitudes elevadas, los aviones pueden lograr “un crucero silencioso”.

Para dar el siguiente paso, la organización ya mantiene negocios con aerolíneas y mercados aeronáuticos donde se plantea ejercicios futuros entre 2027 y 2028, y si todo sale bien, los servicios comerciales regulares se podrían proyectar hacia 2029 y 2030.