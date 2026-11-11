¿Torneos y premios de la Conmebol peligran tras la intervención de Ueno Bank en Paraguay? Esto respondió la confederación

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó oficialmente que el desarrollo de sus torneos oficiales y la entrega de premios económicos a los clubes participantes no corren ningún riesgo de suspensión, a pesar de la reciente intervención por problemas de solvencia financiera de Ueno Bank en Paraguay, entidad donde el organismo mantiene colocados recursos económicos.

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De acuerdo con fuentes autorizadas de la institución deportiva, la organización posee depositados en la entidad intervenida un total de 14 millones de dólares, los cuales se encuentran constituidos bajo la modalidad de Certificado de Depósito de Ahorros (CDA) a plazo fijo y no en cuentas corrientes de disponibilidad inmediata.

El monto comprometido representa únicamente el 2,4% de los 600 millones de dólares en ingresos totales alcanzados por el organismo durante el ejercicio fiscal de 2025, un margen que la institución calificó como manejable dentro de su solidez patrimonial, con la advertencia institucional de que “va a pelear” por la restitución inmediata de los activos.

La intervención de la entidad bancaria paraguaya fue ordenada por el Banco Central del Paraguay (BCP) tras registrarse una caída drástica en el índice de solvencia de la institución, una situación que desencadenó una profunda crisis político-financiera con repercusiones institucionales en el país guaraní, mientras las autoridades regulatorias avanzan en la restitución de los fondos cubiertos por el mecanismo de garantía de depósitos.

La crisis financiera provocó un terremoto político en Paraguay, marcado por la destitución del entonces presidente Santiago Peña mediante un juicio político por mal desempeño de funciones y su posterior detención en el marco de las investigaciones judiciales. Por su parte, Carlos Carvallo, extitular del BCP, había presentado su renuncia al anunciar el proceso contra la entidad financiera y se entregó a las autoridades.

El Banco Central informó que más del 90% de las cuentas de Ueno Bank cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos ya recibieron la devolución de sus recursos. Sin embargo, entre las aproximadamente 128.000 cuentas pendientes figuran aquellas asociadas a los certificados de depósito de ahorro, precisamente el instrumento financiero en el que la Conmebol mantiene sus fondos.

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La situación plantea interrogantes sobre los criterios de inversión implementados por la Confederación y su exposición a riesgos financieros en el sistema bancario paraguayo, país donde el organismo mantiene su sede principal desde el año 1998.