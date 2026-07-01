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Rescate

Él es Tsunami, el héroe de cuatro patas que logró rescatar a varias personas tras los terremotos en Venezuela

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Él es Tsunami, el héroe de cuatro patas que logró rescatar a varias personas tras los terremotos en Venezuela
Él es Tsunami, el héroe de cuatro patas que logró rescatar a varias personas tras los terremotos en Venezuela
Durante las labores de emergencia, rescatistas, voluntarios y ciudadanos unieron esfuerzos para salvar tanto vidas humanas como animales que quedaron atrapados, heridos o desorientados tras los terremotos.

Este miércoles 1 de julio continúan las labores de rescate en Venezuela, ocho días después del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5.

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De acuerdo con el jefe de la Asamblea Nacional chavista, el desastre ha dejado al menos 2.295 personas fallecidas y 12.841 damnificados.

Ante la emergencia, la comunidad internacional ha movilizado a más de 2.000 rescatistas y enviado toneladas de medicamentos, alimentos y equipos médicos para asistir a las personas afectadas.

Como parte de este apoyo, varios países también han desplegado perros especializados en búsqueda y rescate para reforzar las labores de localización de sobrevivientes.

Entre ellos se encuentra Tsunami, un border collie venezolano de 9 años, que ha participado activamente en las operaciones de rescate, colaborando en la búsqueda de personas tanto entre los escombros como en las zonas aledañas.

De acuerdo con varios videos que rondan las redes sociales, gracias a las tareas de rastreo de Tsunami, se logró el rescate de un hombre de 60 años, quien se encontraba bajo los escombros de un edificio en la urbanización de San Bernardino, en Caracas.

Sin embargo, tras días de intensa labor en las zonas afectadas, Tsunami ha concluido su labor indicaron los rescatistas.

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“Tsunami, uno de los perros de búsqueda y rescate que ha participado en las operaciones de emergencia, ha concluido oficialmente su misión. El desgaste físico es evidente. Su cansancio se refleja en su mirada, testimonio silencioso del enorme esfuerzo realizado durante jornadas en las que ha entregado todo para ayudar a quienes más lo necesitaban”, indicaron.

“En medio de la tragedia, no solo hemos podido ver a personas que han arriesgado su vida para rescatar a otras. También han estado presentes esos compañeros de cuatro patas que, guiados por su entrenamiento y el trabajo de sus equipos, han hecho posible la localización de numerosos sobrevivientes en lugares de difícil acceso, donde cada minuto marcaba la diferencia”, agregaron.

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