NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Martes, 10 de febrero de 2026
NFL

El jugador colombiano de fútbol americano Christian González estaría por firmar histórico contrato con el que marcaría un precedente en la NFL y del deporte mundial

febrero 10, 2026
Por: Diana Pérez
Christian González | Foto: AFP
Christian González | Foto: AFP
Hasta ahora, un salario de esa magnitud solo ha sido registrado en figuras del mundo del deporte como la Fórmula 1 y el fútbol.

El jugador de fútbol americano Christian González se ha convertido en uno de los nombres más destacados dentro de la NFL, al punto de consolidarse como uno de los defensores jóvenes más prometedores.

Aunque tuvo una actuación destacada con los New England Patriots en el Super Bowl LX, su equipo no alcanzó el objetivo de coronarse campeones del torneo más importante del fútbol americano, siendo superados por los Seattle Seahawks.

Sin embargo, eso no impide que el jugador nacido en Texas con ascendencia colombiana tenga un nuevo objetivo que lo hará hacer historia, no solo en el mundo de la NFL, sino en el deporte mundial.

o

González, con tan solo 23 años, destaca por muchas cosas, entre ellas, por su lectura de juego. Es por ello por lo que el joven defensor de los Pats, tras su brillante actuación en el Super Bowl en donde logró interceptar varios touchdown, tendrá la posibilidad de firmar un contrato histórico.

Según han informado varios medios especializados en fútbol americano, se proyecta que el esquinero de los Patriots firme un contrato de cuatro años con un salario de 160 millones de dólares.

Esto supone un valor promedio anual de 40 millones de dólares, lo que harían que Christian se convierta en el primer esquinero mejor pagado de la historia con tan solo 23 años.

Hasta ahora, un salario de esa magnitud solo ha sido registrado en figuras del mundo del deporte como la Fórmula 1 y el fútbol.

Por el lado de la Fórmula 1, un salario tan grande lo alcanzó, de hecho, el corredor colombiano Juan Pablo Montoya durante su etapa en McLaren. Entre 2005 y 2006 el colombiano habría ganado un salario que superaban los 10 millones de dólares.

Mientras que en el mundo del fútbol los contratos han ido escalando cada vez y el último más alto registrado fue de un colombiano también.

o

El delantero cafetero Jhon Jáder Durán registró un salario de 20 millones de dólares anual en su pasó por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el delantero del Bayern Múnich Luis Díaz también entra a la lista con un salario de aproximadamente 14 millones de dólares en el conjunto alemán.

De concretarse el contrato, Christian González se uniría a la pequeña, pero significativa lista de colombianos con sueldos astronómicos.

Temas relacionados:

NFL

Fútbol americano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se equivocaron con nosotros, pensaron que con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo”: Jesús Armas relató cómo fue su experiencia en El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Hay divisiones en el régimen venezolano sobre la ley de amnistía para presos políticos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez y Falcao García | Foto: EFE
Fútbol español

Jugadores de equipo por el que pasaron James Rodríguez y Falcao García estallaron contra la directiva por condiciones de trabajo "indignas"

Arqueros de la selección de Uruguay | Foto: EFE
Selección de Uruguay

Experimentado arquero de la selección de Uruguay arremetió contra Argentina y su portero Emiliano el 'Dibu' Martínez: "No me gusta la soberbia"

Jugadores de Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes (LVBP) / Pelotas de béisbol - Fotos: X / Pexels
LVBP

Jugador de Cardenales de Lara perdió los papeles ante Navegantes del Magallanes en duelo del Round Robin de la LVBP

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
James Rodríguez y Falcao García | Foto: EFE
Fútbol español

Jugadores de equipo por el que pasaron James Rodríguez y Falcao García estallaron contra la directiva por condiciones de trabajo "indignas"

Delcy Rodríguez y Donald Trump. (EFE)
Maduro capturado

Trump informó que sostuvo una larga conversación con Delcy Rodríguez y aseguró que "trabajamos muy bien con ella"

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

"Queremos alcanzar una fase de transición donde quedemos con una Venezuela próspera, estable y donde todos sean representados con elecciones libres y justas": Marco Rubio ante el Senado de EE.UU.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto EFE
Foro Económico Internacional CAF

"El objetivo es lograr una sociedad más digna, justa y equitativa": Daniel Noboa durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

Laura Dogu - EFE
Relaciones diplomáticas

Estados Unidos nombró a su nueva encargada de negocios en su Oficina Externa para Venezuela en Bogotá tras captura de Maduro

Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano / FOTO: EFE
Venezuela

“No se puede hablar de reconciliación teniendo más de 850 presos políticos”: Exdiputado venezolano sobre el llamado al diálogo de Delcy Rodríguez

Arqueros de la selección de Uruguay | Foto: EFE
Selección de Uruguay

Experimentado arquero de la selección de Uruguay arremetió contra Argentina y su portero Emiliano el 'Dibu' Martínez: "No me gusta la soberbia"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre