El jugador colombiano de fútbol americano Christian González estaría por firmar histórico contrato con el que marcaría un precedente en la NFL y del deporte mundial

El jugador de fútbol americano Christian González se ha convertido en uno de los nombres más destacados dentro de la NFL, al punto de consolidarse como uno de los defensores jóvenes más prometedores.

Aunque tuvo una actuación destacada con los New England Patriots en el Super Bowl LX, su equipo no alcanzó el objetivo de coronarse campeones del torneo más importante del fútbol americano, siendo superados por los Seattle Seahawks.

Sin embargo, eso no impide que el jugador nacido en Texas con ascendencia colombiana tenga un nuevo objetivo que lo hará hacer historia, no solo en el mundo de la NFL, sino en el deporte mundial.

González, con tan solo 23 años, destaca por muchas cosas, entre ellas, por su lectura de juego. Es por ello por lo que el joven defensor de los Pats, tras su brillante actuación en el Super Bowl en donde logró interceptar varios touchdown, tendrá la posibilidad de firmar un contrato histórico.

Según han informado varios medios especializados en fútbol americano, se proyecta que el esquinero de los Patriots firme un contrato de cuatro años con un salario de 160 millones de dólares.

Esto supone un valor promedio anual de 40 millones de dólares, lo que harían que Christian se convierta en el primer esquinero mejor pagado de la historia con tan solo 23 años.

Hasta ahora, un salario de esa magnitud solo ha sido registrado en figuras del mundo del deporte como la Fórmula 1 y el fútbol.

Por el lado de la Fórmula 1, un salario tan grande lo alcanzó, de hecho, el corredor colombiano Juan Pablo Montoya durante su etapa en McLaren. Entre 2005 y 2006 el colombiano habría ganado un salario que superaban los 10 millones de dólares.

Mientras que en el mundo del fútbol los contratos han ido escalando cada vez y el último más alto registrado fue de un colombiano también.

El delantero cafetero Jhon Jáder Durán registró un salario de 20 millones de dólares anual en su pasó por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el delantero del Bayern Múnich Luis Díaz también entra a la lista con un salario de aproximadamente 14 millones de dólares en el conjunto alemán.

De concretarse el contrato, Christian González se uniría a la pequeña, pero significativa lista de colombianos con sueldos astronómicos.