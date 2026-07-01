Cifras revelan que el 67% de los hogares tienen una mascota en Colombia y advierten sobre un problema que afecta la salud de la mayoría

El 67% de los hogares en Colombia tiene al menos una mascota, de acuerdo con cifras reveladas por CruzPet en un informe en el que se puso en evidencia uno de los problemas que afecta la salud de la mayoría de estos animales domésticos.

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Dicho problema está relacionado con los hábitos alimenticios que muchas de las mascotas suelen tener por parte de sus cuidadores y aunque, en la mayoría de los casos se dan manera inconsciente, terminan afectando su salud.

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El informe señala que el 43,6 % de las consultas de perros y gatos están relacionadas con problemas nutricionales que, en muchos casos, tienen que ver con cómo se alimentan las mascotas en las distintas etapas de su vida.

Durante los primeros meses de vida, según expertos, las mascotas atraviesan una etapa clave para su desarrollo físico, inmunológico y comportamental.

Se trata de una primera fase en la que la alimentación adecuada, los esquemas de vacunación y la socialización cumplen un papel fundamental para la vida de la mascota.

Ya en la adultez, el enfoque suele centrarse en el mantenimiento del peso, la actividad física y la prevención de enfermedades.

Por otro lado, en la etapa de la vejez aumentan los cuidados relacionados con salud articular, los controles veterinarios y las dietas especializadas.

Dichos cambios en las necesidades de cuidado han llevado a que los hogares busquen cada vez más alternativas enfocadas en ingredientes de calidad, nutrición funcional y productos adaptados a cada etapa de vida.

Esa búsqueda hace parte del interés —creciente en los últimos años— de las personas por tener el mayor cuidado posible cuando se trata de sus mascotas, así como por fortalecer prácticas asociadas a una alimentación adecuada, controles preventivos y cuidados adaptados a sus necesidades.

Estudios expuestos en el informe revelan, además, que el cuidado responsable influye directamente en la salud física, emocional y comportamental de las mascotas.

¿Cómo cuidar de manera responsable la salud de las mascotas?