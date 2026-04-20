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Lunes, 20 de abril de 2026
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Ataque

Comando Sur de Estados Unidos anunció que abatió a tres “narcoterroristas” en nuevo ataque a lancha en el Caribe

abril 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de EE. UU. en el Caribe - Captura de video Comando Sur
Ataques de EE. UU. en el Caribe - Captura de video Comando Sur
En la acción “no hubo bajas en las fuerzas militares de EE. UU”, informó el cuerpo militar.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó que llevó a cabo un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe, donde mantiene desplegadas fuerzas militares contra el narcotráfico.

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“El 19 de abril, por orden del comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas”, detalló.

De acuerdo con informes del Comando Sur, los datos de inteligencia arrojaron que “el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”.

Añadió que durante la acción fueron abatidos tres presuntos “narcoterroristas varones” y que “no hubo bajas en las fuerzas militares de EE. UU”.

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Desde 2025, el Gobierno del presidente Donald Trump lleva a cabo una campaña militar en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico contra embarcaciones que presuntamente trafican drogas hacia su país. Tales acciones han dejado al menos 180 muertos.

La administración republicana insiste en que, en la práctica, está en guerra con lo que llama "narcoterroristas" en América Latina.

Autoridades militares del país han informado de al menos seis de estos ataques en abril de 2026, lo que eleva el saldo total de personas muertas en estas operaciones a alrededor de 180 desde septiembre pasado cuando empezaron los ataques.

En el marco de despliegue antidrogas, el 3 de enero el presidente norteamericano anunció la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada por fuerzas especiales en Caracas y publicó una foto del dictador venezolano a bordo del buque "USS Iwo Jima", que fue desplegado en aguas internacionales.

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