Congresista de EE. UU. expresa su apoyo a De la Espriella y advierte a Petro: “No vamos a tolerar ningún impedimento que imponga Gustavo Petro”

El congresista republicano Carlos Giménez, por medio de su cuenta de X, expresó el respaldo por parte del Congreso de Estados Unidos al presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Asimismo, en este mismo trino, exigió una transición pacífica por parte del gobierno de Gustavo Petro a la hora de posesionarse el nuevo gobierno.

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“Desde el Congreso de Estados Unidos, brindamos nuestro total respaldo al presidente electo @ABDELAESPRIELLA de #Colombia y exigimos una transición pacífica por parte del gobierno de turno”, afirmó.

Adicionalmente, Carlos Giménez aseguró que no tolerarán ningún impedimento que imponga Gustavo Petro a la hora de hacer la transición.

“No vamos a tolerar ningún impedimento que imponga Gustavo Petro”, indicó.

Cabe resaltar que el congresista, en días pasados, había presentado su apoyo al presidente electo e indicó que Abelardo De La Espriella habría ganado por más si no hubiese sido por las “trampas del partido de Petro”.

"Abelardo hubiera ganado por mucho más si no fuera por las trampas del partido de Petro. Yo no tengo las pruebas, pero yo sé cómo esa gente trabaja", afirmó Giménez.

Finalmente, Giménez consideró que "los colombianos que no están en Colombia y que votaron afuera" eligieron con un 80% o 70% de los votos a De La Espriella por encima de Cepeda debido a que, según él, "la gente de Petro no pudo llegar hasta aquí (el exterior)", y aseguró que "los Estados Unidos no va a reconocer un Gobierno que no es el de Abelardo, porque fue el ganador".