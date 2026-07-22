Estados Unidos volvió a bombardear a Irán: lo hizo luego de que Trump revelara objetivos que atacará cada vez que el régimen dispare contra buques en Ormuz

Estados Unidos lanzó una nueva ola de bombardeos contra objetivos militares iraníes, en la duodécima noche consecutiva de ataques contra el régimen Irán.

“A las 5:30 p.m. ET de hoy, las fuerzas de EE.UU. comenzaron a lanzar más ataques contra objetivos militares iraníes por orden del Comandante en Jefe”, afirmó el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en X.

Precisó que “la misión continuará para degradar aún más la capacidad de Irán de amenazar a los marineros civiles y a los buques comerciales que transitan por las aguas regionales”.

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Los ataques llegan luego de que el presidente Donald Trump revelara los que considerará objetivos legítimos que atacará cada vez que el régimen dispare contra buques en el estrecho de Ormuz.

"Cada vez que la República Islámica de Irán ataque a un navío en el estrecho de Ormuz, sea con misiles, drones o cualquier otro tipo de arma o munición, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica", escribió Trump en su red Truth Social.

El canciller de Irán, Abás Araqchi, respondió que su país lanzará una respuesta contundente si atacan sus infraestructuras civiles.

La expansión de las hostilidades genera consternación sobre el suministro de crudo y gas por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y el cerco a los puertos de Arabia Saudita anunciado por los hutíes, aliados de Irán.

El bloqueo disparó los precios del petróleo y aumenta la presión sobre Trump para buscar una salida a un conflicto antes de unas elecciones legislativas de mitad de mandato muy reñidas.

Los hutíes señalaron, por su parte, en un comunicado en Telegram que "llevaron a cabo una operación militar cualitativa contra dos petroleros saudíes que violaron el bloqueo", e identificaron a los buques como el Encelia y el Layla.

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Ese grupo controla el estrecho de Bab el Mandeb, en el extremo sur de Yemen, por el que deben pasar los buques para llegar al Canal de Suez, que conduce a Europa.