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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Acuerdo

Parlamento Europeo ratificó el acuerdo comercial entre la Unión Europea y México

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Banderas del Parlamento Europeo y México - Foto: Canva
Banderas del Parlamento Europeo y México - Foto: Canva
La Unión Europea reduce los aranceles al 0% a cerca de 13.000 toneladas de porcino, la misma cantidad de productos lácteos y a 20.000 toneladas de diferentes tipos de quesos.

Este miércoles, en medio de una elección, el Parlamento Europeo ratificó el acuerdo comercial entre la Unión Europea y México, por medio del cual se elimina el 99% de los aranceles a los productos, especialmente en el intercambio de productos agrícolas.

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En medio de una votación que contó con 474 votos a favor, 131 en contra y 60 abstenciones, la Eurocámara aprobó el convenio entre Bruselas y Ciudad de México por medio del cual actualizan su relación comercial, la cual se encuentra regida bajo el Acuerdo Global del año 2000, por medio del cual se abrió paso al Tratado Libre de Comercio entre México y la UE.

Bajo este nuevo marco, la Unión Europea reduce los aranceles al 0% a cerca de 13.000 toneladas de porcino, la misma cantidad de productos lácteos ya 20.000 toneladas de diferentes tipos de quesos, frente a la tasa actual del 45% que manejaban estos productos.

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Por su parte, México hará lo propio realizando la degradación arancelaria a productos del sector agrícola, ganadero y agroindustrial con la finalidad de permitir el acceso libre a exportaciones agroalimentarias de la UE.

De acuerdo con la información compartida por la Agencia EFE, por medio de este acuerdo la Unión Europea alcanza 568 alimentos y bebidas bajo denominación gráfica, lo cual evitará la imitación y venta de estos productos.

Asimismo, los eurodiputados destacaron que el Acuerdo General de Gobernanza “fomenta la cooperación para fortalecer la independencia judicial, promover la buena gobernanza y aumentar la transparencia. Además, establece acciones conjuntas contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada”.

Entretanto, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, por medio de su red social X, celebró la aprobación de estos acuerdos.

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“Profundizan la cooperación política y desbloquearán nuevas oportunidades de comercio, inversión y empleo a ambos lados del Atlántico”, dijo Metsola.

Para que este acuerdo entre en vigor, será necesario que los 27 países miembros de la Unión Europea hayan hecho la respectiva ratificación.

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