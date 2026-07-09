Compañero de vivienda del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, influencer aliado de Trump, hizo revelación sobre el detenido tras el crimen

Un video testimonial del compañero de vivienda del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, influencer aliado del presidente Donald Trump en EE. UU., reveló que Tyler Robinson expresó remordimiento después de confesar el homicidio.

TE PUEDE INTERESAR:

La grabación, presentada en un tribunal estadounidense, pertenece a Lance Twiggs quien dijo a los investigadores que, el día después del crimen, Robinson "empezó a llorar un poco y dijo que se arrepentía de haberlo hecho".

VEA TAMBIÉN Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de seis ciudadanos extranjeros por celebrar la muerte de Charlie Kirk; cuatro son latinoamericanos o

El video, grabado dos días después del homicidio, fue reproducido este jueves en una corte en Utah.

Dicho testimonio fue un momento clave en la audiencia para determinar si hay suficiente evidencia incriminatoria para llevar al sospechoso a juicio.

De 23 años de edad, Tyler Robinson enfrenta la pena muerte por disparar contra Kirk en el cuello en septiembre pasado cuando participaba de una debate al aire libre en un campus universitario en Utah.

El influencer y activista dirigía Turning Point, la organización juvenil de derecha más grande del país, que se había puesto al servicio de Trump durante la última campaña presidencial.

VEA TAMBIÉN “Es impensable decirle adiós a un compatriota que aún tenía mucho que dar”: Donald Trump dio emotivas palabras en el funeral de Charlie Kirk en Estados Unidos o

En el marco de la investigación se reveló que Robinson confesó el asesinato en mensajes de texto.

La relación de Robinson con Twiggs ha suscitado preguntas, pues este joven, en transición de género para convertirse en mujer, mantenía una relación amorosa con el sospechoso.

Ante eso, algunos medios de comunicación han especulado si la vida sentimental de Robinson podría haber motivado el asesinato del activista, un cristiano nacionalista crítico de la comunidad LGBT+ y de las personas transgénero.

Sin embargo, Twiggs reconoció: "nunca lo escuché hablar de Charlie Kirk en particular".