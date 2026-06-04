“El mensaje es claro, tienen que irse del poder y dejar una Cuba libre”: experto sobre sanciones de EE. UU. a familiares de Díaz-Canel y Raúl Castro

En el programa La Tarde de NTN24, Féliz Llerena, activista y analista político, explica lo que significa la nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra familiares del régimen cubano.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos sancionó al jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como a familiares del dictador Raúl Castro o

“La administración Trump envía un mensaje muy claro al régimen cubano: el tiempo se les acabo, el cerco ya está llegando aún más cerca de ustedes”, afirmó Llerena.

Y sentenció que “el mensaje es claro tienen que irse del poder y dejar una Cuba libre y democrática, esa es la única salida que le está dando la administración al régimen cubano”.

Las personas sancionadas “son un eje clave dentro del conglomerado de todo lo que es el régimen cubano”, explicó el analista.

En las sanciones también se menciona el Instituto Cubano de Amnistiad con los Pueblos y “es el que capta a estos jóvenes o a estos líderes sociales, por ejemplo, en Colombia, y después los lleva a Cuba, los entrena en Cuba y después los devuelve al país”.

De acuerdo con Llerena, el objetivo de esa práctica es “hacerlo presidente como pasa ahora con uno de sus pupilos mayores, que es el señor que aspira ser presidente que es el señor Cepeda”

Asimismo, recordó que “Gustavo Petro decía que el M-19 fue entrenado y recibieron entrenamiento en la isla, no solo el M-19, el ELN estaban precisamente en La Habana”.

“Es el régimen cubano el que llevo al final el Acuerdo de la Paz con las Farc porque es el régimen cubano quien los interno”, concluyó el analista.