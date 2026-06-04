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Jueves, 04 de junio de 2026
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Estados Unidos - Cuba

Marco Rubio se refiere a las sanciones contra el régimen de Cuba: “La Administración Trump ya no tolerará regímenes marxistas radicales en nuestro hemisferio”

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Marco Rubio - Fotos EFE/ Mural Cuba - Foto Canva de referencia
Donald Trump y Marco Rubio - Fotos EFE/ Mural Cuba - Foto Canva de referencia
El Departamento del Tesoro anunció sanciones económicas contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su esposa y miembros de la familia Castro.

Estados Unidos eleva la presión sobre la cúpula del régimen cubano y anuncia una nueva ronda de sanciones contra familiares directos del dictador Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.

Entre los sancionados figuran: Lis Cuesta, esposa de Díaz-Canel; su hijastro Manuel Anido Cuesta, Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y señalado como uno de los hombres más poderosos del aparato de inteligencia cubano; así como Raúl Alejandro Castro Calis, nieto del dictador.

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Washington también incluyó en la lista negra a organismos y empresas vinculadas al régimen, entre ellas estructuras controladas por las fuerzas armadas.

Tras conocerse estas sanciones, el secretario de Estado, Marco Rubio, se pronunció a través de la red social X y aseveró que “estamos apuntando a la red que permite y financia las operaciones subversivas y radicales de Cuba”.

Además, dio una advertencia a quienes quieran ayudar a los sancionados: “Cualquier persona que proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de sanciones ella misma. Los bancos extranjeros y otras empresas que proporcionen servicios a estas entidades deben congelar esas actividades”.

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La Administración Trump ya no tolerará regímenes marxistas radicales en nuestro hemisferio que busquen amenazar la seguridad nacional de EE.UU. y participar en operaciones de influencia para exportar su “revolución” venenosa y malvada a nuestro país y al resto del mundo”, complementó Rubio en su publicación.

Las medidas congelan cualquier bien bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con los sancionados.

La decisión representa uno de los golpes más directos de la administración Trump contra el entorno familiar y económico de la cúpula que gobierna la isla.

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