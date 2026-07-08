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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Fútbol

El FBI investiga las finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino en plena Copa del Mundo

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Claudio el Chiqui Tapia (AFA) y Gianni Infantino (FIFA) - Foto: EFE
Claudio el Chiqui Tapia (AFA) y Gianni Infantino (FIFA) - Foto: EFE
El Diario La Nación afirma que las pesquisas tienen como objetivo saber cómo ha estado operando la entidad que preside ‘Chiqui’ Tapia tras movimientos de 300 millones de dólares.

Mientras la selección de Argentina está en disputa de ser bicampeona del mundo, más si cabe avanzar tras el agónico triunfo ante Egipto, habría una investigación en curso de los Estados Unidos sobre las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Según el diario La Nación, fiscales federales y agentes del FBI han comenzado a tomar testimonios sobre operaciones financieras de las entidades que preside Claudio ‘Chiqui’ Tapia en territorio estadounidense.

Sin embargo el objetivo de los investigadores es reconstruir cómo la federación ha movido cientos de millones de dólares a través del sistema bancario de ese país y si han incurrido en un delito bajo jurisdicción norteamericana, el cual sería el lavado de dinero o fraude.

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En los expedientes que se encuentra en una fase preliminar de investigación aparece “TourProdEnter LLC”, la empresa del productor teatral Javier Faroni que junto a su esposa Erica Gillette, administro durante los últimos años el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA, a marcas como Adidas y Warner.

De acuerdo con la documentación bancaria revisada por La Nación, la firma movió al menos 260 millones de dólares a través de cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses —Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

Y por lo cual solo un aparte de esos fondos pueden vincularse de manera directa con los gastos operativos que identifican la entidad. Otros 57 millones de dólares habían sido distribuidos a distintas sociedades cuyo origen y destino aún están bajo análisis de los investigadores.

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En ese momento, el FBI evaluó que no existían pruebas significativas para abrir la investigación penal, pero el panorama cambió a comienzos del año 2026, cuando el expediente tomó forma a partir de nueva documentación bancaria y sobre todo de las denuncias del citado empresario Guillermo Tofoni.

Las coincidencias resultan ser inevitables, mientras la investigación toma forma Tapia permanecía en Estados Unidos siguiendo de cerca a la Selección en el torneo, y autorizado a viajar por la justicia de argentina tras garantizar un monto millonario en la causa que enfrenta en su país por una presunta obstrucción indebida de aportes anticipados e impuesto.

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