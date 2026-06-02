El ministro de Defensa de Bolivia renunció tras más de un mes de protestas en su país

Según recoge AFP, este martes 2 de junio, el ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, renunció tras más de un mes de protestas que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz.

"Sí, confirmada esta información", dijo una fuente del Ministerio de Defensa que pidió el anonimato, sin explicar las razones, al ser consultado si dimitió Salinas.

A su vez, medios bolivianos de comunicación aseguraron que Salinas renunció y fue sustituido por Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa social y Sustancias Controladas.

El miércoles de la semana pasada, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llamó al diálogo a los manifestantes, al advertir que la crisis "está llegando al límite".

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Durante un acto público en La Paz, el mandatario boliviano aseveró: "El país necesita orden y esto está llegando al límite (...) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo".

Precisamente La Paz, así como la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible.

Un día antes de ese pronunciamiento, el Congreso de Bolivia abrió la vía para que el presidente Rodrigo Paz pueda declarar un estado de excepción que le permitiría usar a los militares con el fin de frenar las masivas protestas que exigen su renuncia.

Con más de dos tercios de votos a favor, la Cámara de Diputados eliminó una norma que limitaba desde 2020 la capacidad del presidente de aplicar estados de excepción. Suprimida también previamente por el Senado, Paz queda con el camino libre.

"Queda sancionada la presente ley", dijo el jefe de la Cámara, Roberto Castro, tras más de cinco horas de debate en sesión virtual, a la que asistieron 117 de los 130 diputados.

Paz, con seis meses en el poder, encara desde inicios de mayo bloqueos de rutas y protestas de trabajadores de distintos sectores.

Según datos ofrecidos por el jefe de Estado, los efectos en la economía superan los 600 millones de dólares en pérdidas.