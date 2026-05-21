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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Evo Morales, solicitado por la justicia boliviana, dice que la solución para pacificar las protestas de su país es "convocar elecciones en los próximos 90 días"

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Expresidente de Bolivia Evo Morales - Foto: EFE
Expresidente de Bolivia Evo Morales - Foto: EFE
El cerco a la capital y varias de las principales ciudades de Bolivia han provocado desabastecimiento.

El expresidente de Bolivia Evo Morales, quien hasta la fecha es solicitado por la justicia de su país, afirmó que la forma de poner fin a las tres semanas de protestas y bloqueos en su nación es activando el artículo constitucional que habilita una sucesión presidencial en el marco del Estado de derecho.

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“Si queremos pacificar, la única forma en este momento es con sucesión constitucional. Y que el nuevo presidente convoque en 90 días las elecciones. Es constitucional”, aseguró el exmandatario.

Morales, quien se encuentra en la clandestinidad, al parecer en algún escondite del Trópico de Cochabamba, acotó: “No hay diálogo, no hay nada. Aquí el reclamo es ‘renuncia, renuncia’, pero la renuncia tampoco es la salida. Entonces, se debe usar la Constitución”.

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Campesinos, obreros, mineros y trabajadores de otros sectores mantienen, desde hace tres semanas múltiples bloqueos en varios puntos del país como reacción a las políticas de flexibilización de Paz.

El cerco a la capital y varias de las principales ciudades de Bolivia han provocado desabastecimiento.

El pasado miércoles, el país amaneció con 47 piquetes en seis regiones. Según reportes, los bloqueos se concentran en La Paz y Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.

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En cuanto a Morales, cabe apuntar que la justicia de Bolivia ratificó y emitió recientemente una orden de captura en su contra por el delito de trata agravada.

Esta medida fue tomada tras declararlo en rebeldía al no presentarse a las audiencias del juicio oral.

A su vez, el Ministerio Público de Bolivia ha solicitado una pena de hasta 20 años de prisión contra Morales.

Se le acusa además de haber mantenido una relación y supuestamente haber dejado embarazada a una menor de 15 años durante su etapa como presidente (entre 2006 y 2019).

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