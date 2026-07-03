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Mundial 2026

Adelantan seis horas partido del Mundial: el juego estaba antes pactado para la noche

julio 3, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Estadio Azteca - Foto EFE
Estadio Azteca - Foto EFE
Los aficionados cuestionaron el sistema de reventa de la FIFA luego de que se elevaran de sobremanera los costos de las entradas para ese mismo encuentro.

Uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se adelantará 6 horas, según confirmaron representantes de la FIFA a medios locales de México, país anfitrión del torneo junto a Estados Unidos y Canadá.

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Las razones de la modificación en el calendario están relacionadas con el clima, que no favorecería el desarrollo normal del partido y podría llegar a generar retrasos, como ya ha ocurrido anteriormente en el torneo.

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Se trata del encuentro entre Inglaterra y México por los octavos de final, previsto para el domingo, que será adelantado al mediodía, hora local (1:00 p.m. hora del este), en el Estadio Azteca.

El partido estaba programado inicialmente para las 6 de la tarde locales, (7:00 p.m. hora del este) pero se aplazó debido al riesgo de tormentas, según informaron los medios de comunicación.

El cambio se conoce después de que las entradas para ese mismo encuentro se dispararan en el portal oficial de reventa de la FIFA, lo que ha suscitado duras críticas por parte de los aficionados.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) confirmó que las entradas fueron adquiridas inicialmente por miembros del England Supporters' Travel Club mediante un sorteo celebrado en diciembre.

Los boletos para el partido en el Estadio Azteca pasaron a estar disponibles para su reventa el miércoles, después de que Inglaterra confirmara su clasificación con una victoria por 2-1 sobre la República Democrática del Congo.

La Asociación de Aficionados al Fútbol (FSA) condenó enérgicamente los precios fijados: "La FIFA ha diseñado deliberadamente una plataforma de mercado en línea que permite vender entradas a precios muy inflados, con el organismo rector del fútbol mundial quedándose con el 15% del dinero tanto del comprador como del vendedor".

En un comunicado de la FSA a la BBC, agregaron: "Aunque siempre hemos denunciado a la FIFA por estafar a los aficionados en este Mundial, tampoco podemos excusar a los aficionados que deciden revender sus propias entradas a precios ridículos".

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En un comunicado anterior, La FIFA había defendido el sistema de reventa asegurando que su enfoque en materia de precios variables de las entradas se ajusta a las tendencias del sector en diversos ámbitos del deporte y el entretenimiento.

"El precio se adapta para optimizar las ventas y la asistencia, garantizando un valor de mercado justo para los eventos", dijo el organismo rector del fútbol mundial al respecto.

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