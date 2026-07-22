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¿Podrá la inmunidad presidencial librar a Maduro de los delitos de los que se le acusa? Análisis

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Tras adelantarse la tercera audiencia en contra de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, en la que se estableció el cronograma a seguir en el proceso que se adelanta contra estos. Asimismo, se conoció la insistencia de la defensa de Maduro en lo que respecta a la inmunidad presidencial, con la cual buscaría evadir la justicia. Expertos analizan.

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