“El señor está entre la vida y la muerte”: periodista sobre el caso de José Breijo, excarcelado recientemente por el régimen venezolano

El señor José Breijo, un ciudadano con nacionalidad uruguayo-venezolana de 73 años, quien fue excarcelado recientemente por el régimen venezolano, tras dos años de detención arbitraria, tuvo que ser hospitalizado de urgencia en un hospital en Caracas (Venezuela) tras presentar complicaciones médicas, luego de alcanzar su libertad.

Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN24 habló con Carlos Julio Rojas, periodista venezolano y expresidente político, quien ha acompañado y ha seguido de cerca el proceso del señor José Breijo.

Para Rojas, “el caso de José Breijo es el reflejo de una cadena de violaciones de derechos humanos brutales contra presos políticos y contra abuelos por parte del Estado represor”.

El periodista enfatizó que la delicada situación de salud que enfrenta el señor Breijo viviendo “es a causa de los tratos crueles e inhumanos sufridos en la cárcel de Tocuyito”, pues durante su tiempo de detención tuvo una reducción en su peso aproximado de 50 kilos, pues pasó de 120 a un poco más de 60.

Carlos Julio dejó claro que el hecho de que el Estado pague el hospital en el que don José se encuentra hospitalizado actualmente “no borra el daño que le han hecho".

“Costear la clínica Caracas no va a borrar los tratos crueles que sufrió en Tocuyito, no va a borrar que le robaron sus propiedades (…) Fueron dos años en una condición grave, donde todo un proceso, incluso donde bajó más de 5 kilos”, dijo.

“El señor José tiene más de 70 años y salió con una condición pulmonar muy grave; estaba en una celda que era para 60 personas y había 216”, agregó.

Según Carlos Julio Rojas, el señor Breijo le comentó “que el propio director de la cárcel le dijo que le iban a dar casa por cárcel para que no se muriera bajo custodia”.

Como si fuera poco las torturas que tuvo que vivir en estos centros de tortura que hoy lo mantienen entre “la vida y la muerte”, el también expreso político narró que cuando don José recobró su libertad, encontró su vivienda invadida por “un funcionario del GOES”.

A lo que agregó: “Esto no es un caso aislado; hay presos políticos que, luego de ser detenidos, les vacían las cuentas, les roban sus propiedades”.

También manifestó que, durante el tiempo de detención, la esposa de don José Breijo murió. Una situación difícil para el ciudadano uruguayo-venezolano.

“El caso del señor José, como lo fue el de Carmen Navas (…) no es un hecho aislado, es una política por parte de un estado represor; hay que decirlo, la represión después de Maduro solo cambió de rostro”, agregó.

Por último, envió un mensaje a la dirigencia política de Venezuela y al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: “No es el momento de celebrar; tenemos que tener conciencia de conquistar elecciones libres, pero sobre todo la lucha por los derechos humanos”.