Futbolista argentino calienta partido ante Inglaterra y acude a la memoria de Maradona en el 86, época de 'la mano de Dios'

A pocas horas del esperado partido entre Inglaterra y Argentina por la semifinal del Mundial 2026, uno de los referentes de la 'albiceleste' encendió las tensiones con un doloroso recuerdo para sus rivales.

Alexis Mac Allister, mediocampista argentino, ha instado a su equipo a inspirarse en Diego Maradona en su intento por superar a Inglaterra en la semifinal del Mundial que se disputará el miércoles.

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El duelo, que tendrá lugar en Atlanta, será la reanudación oficial de una rivalidad que alcanzó su punto álgido en la Copa del Mundo de 1986 en México.

En ese entonces, el fallecido Maradona, denominado por muchos como el mejor futbolista de la historia, marcó los dos goles de Argentina en los cuartos de final ante los argentinos.

De ese entonces se recuerda el infame gol de la "Mano de Dios", marcado por Maradona con la mano sin repercusión alguna, y el de la deslumbrante jugada individual calificado como uno de los mejores goles jamás marcados en un Mundial.

En ese entonces, para infortunio de los ingleses, Argentina acabó ganando el trofeo.

"No sé si es casualidad o qué, pero en los últimos días he empezado a ver vídeos de Diego, del partido del 86 y otras cosas que obviamente ayudan y te dan ganas de volver a verlos y recordarlos", declaró Mac Allister, del Liverpool, a los periodistas el martes.

"Diego representa mucho para el país y espero que podamos hacer algo similar a lo que hicieron en 1986", aseguró el centrocampista, cuyo padre, Carlos, jugó junto a Maradona en la selección argentina y en Boca Juniors.

El jugador, además, admitió que las habilidades de Maradona lo diferenciaban de los demás y solo hay un jugador que podría sentarse en su mesa.

"Él fue capaz de realizar cosas que llevaba dentro y que son prácticamente imposibles de hacer... Quizás solo Leo (Messi) podría haber hecho eso", agregó.

El partido del miércoles además, será el primer encuentro entre ambas naciones en un Mundial desde 2002.

Mac Allister afirmó que Inglaterra no había jugado hasta ahora con la intensidad de la Premier League en el torneo de 2026.

Pero en esta ocasión el encuentro tiene un toque diferente, dicho por los mismos jugadores: "Me imagino que el partido de mañana se jugará con mucha intensidad y, obviamente, con muchos nervios por ambas partes".

El ganador de este partido se enfrentará a España, que este martes dio la sorpresa y eliminó a la favorita, Francia, en un vibrante partido.