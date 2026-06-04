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Jueves, 04 de junio de 2026
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Presos políticos en Venezuela

"Estuve preso en el Helicoide y lo que más uno temía era un traslado": Jesús Armas, dirigente político opositor venezolano

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El expreso político Jesús Armas conversó con La Tarde de NTN24 sobre el traslado de los presos políticos del Helicoide a otros centros de torturas en Venezuela.

Jesús Armas, exprisionero político y dirigente político opositor venezolano, conversó con el programa La Tarde de NTN24 sobre el traslado de los presos políticos del Helicoide a otras cárceles del país.

El dirigente político venezolano señaló que "el objetivo del país es que todos presos políticos estén en libertad y que se cierren todos los centros de tortura, y lo que estamos viendo que sucede es lo contrario".

Y que "se está cerrando el Helicoide parcialmente, pero lo que se está haciendo es mover a los presos políticos a unos centros de tortura en donde van a tener condiciones aún peores".

Porque otros centros como El Rodeo 1 "son verdaderos campos de concentración" y el traslado de los presos solo demuestra que "estamos pasando de una situación de violación de derechos humanos a una situación en donde se va a profundizar estas violaciones".

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Armas habló un poco de su época como preso diciendo: "Estuve preso en el Helicoide y lo que más uno temía era un traslado", esto porque "temíamos los traslados porque conocíamos que estos otros centros eran mucho peor las condiciones de higiene. Por ejemplo, en el Rodeo no tienen baño, tiene que hacer las necesidades en letrinas, en muchos de ellos el acceso a agua es potable es imposible y la comida suele ser muy mala".

"La crueldad de los custodios es peor en estos lugares y las dificultades para la familia son mucho", añadió.

Pero que el traslado de los presos, considera que "ayer fue una acción desesperada de parte del interinato de Delcy Rodríguez, lo que quedó claro es que sí están tutelados y sin duda alguna tiene mucho miedo de lo que puede hacer Estados Unidos".

Y puntualizó que El Helicoide "este símbolo de la maldad y de la crueldad tiene que estar definitivamente cerrado, pero no puede ser únicamente el Helicoide".

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