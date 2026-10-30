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Viernes, 30 de octubre de 2026
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J. D. Vance

Vicepresidente de EE. UU., JD Vance, defiende la ofensiva militar contra el régimen de Irán y asegura que Donald Trump evitará una “guerra eterna”

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Vice Presidente JD Vance-Foto EFE
Vice Presidente JD Vance-Foto EFE
Durante un encuentro ciudadano en Texas el alto funcionario estadounidense respaldó la estrategia de seguridad de la Administración Trump frente a las crecientes tensiones con Teherán.

El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, defendió este jueves las acciones militares emprendidas por la administración del presidente Donald Trump contra el régimen de Irán, con la promesa de que la Casa Blanca cumplirá sus objetivos estratégicos sin permitir que las operaciones degeneren en una “guerra eterna”.

Las declaraciones del vicemandatario se produjeron en el marco de un foro ciudadano celebrado en Fort Worth, Texas, en un escenario político altamente condicionado por la proximidad de los comicios legislativos del próximo 3 de noviembre, donde el costo de la política exterior y el despliegue de tropas en Oriente Medio figuran en el centro del debate público.

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Frente a los cuestionamientos de votantes sobre el cumplimiento de los compromisos electorales vinculados al fin de las intervenciones militares en el exterior, Vance enfatizó su condición de veterano de la guerra de Irak para desmarcar la presente ofensiva de los pasados errores de la diplomacia norteamericana.

“Comprendo la frustración que generan las desventuras extranjeras en Oriente Medio”, argumentó el vicepresidente durante el programa moderado por la cadena Fox News.

El vicepresidente subrayó además que la oposición a los conflictos prolongados no implica renunciar al uso legítimo de la fuerza para resguardar los intereses nacionales, con la garantía de que el régimen iraní deberá cesar sus hostilidades y su amenaza nuclear antes de que la Casa Blanca redirija su atención hacia otras prioridades de la agenda gubernamental.

Sin embargo, la gestión de Trump sobre la operación militar enfrenta una significativa desaprobación pública. Según una encuesta del Pew Research Center realizada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, un 65 % de los estadounidenses desaprueba el manejo presidencial de la operación militar en Oriente Medio, frente a un 33 % que la respalda.

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Estas elecciones legislativas de medio mandato determinarán el control del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump. Los demócratas necesitan ganar cuatro escaños en cada cámara para arrebatar la mayoría a los republicanos, quienes actualmente mantienen el control de ambas corporaciones legislativas.

El tema de la guerra en Irán se ha convertido en un asunto particularmente sensible para la opinión pública norteamericana a las puertas de los comicios legislativos, donde los votantes deberán decidir si otorgan su respaldo a la actual administración o si prefieren un cambio de rumbo en la política exterior del país.

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