Informe revela que la muerte de prisioneros se disparó en Venezuela

La organización de derechos humanos Observatorio Venezolano de Prisiones alertó el martes que la muerte de detenidos se disparó en el país en 2025.

Según los datos de la ONG, al menos 158 prisioneros, entre ellos tres presos políticos, murieron en las cárceles del régimen, lo que representa un aumento de más de 50% frente al año anterior (105).

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Cabe resaltar que las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por las condiciones de hacinamiento, los guardiacárceles del régimen chavista y muchos otros problemas.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, explicó que 151 de los decesos "ocurrieron por falta de atención médica".

Por otro lado, puntualizó que las afecciones cardiovasculares y respiratorias fueron la causa de muerte más común entre dicha población.

Las otras siete muertes agrupan hechos violentos, accidentes y un presunto suicidio.

Venezuela enfrenta desde hace años una crisis hospitalaria que se agrava por la falta de insumos y medicinas, una situación que afecta aún más a los centros de detención.

Prado denuncia que la situación en las cárceles es más grave debido a "la falta de insumos médicos, a la falta del personal adecuado para que atiendan esta patología dentro de este penal".

Finalmente, indicó que la solución es que "el penal tenga su dotación, tanto de medicina según el número de población como la cantidad de personal de la salud que hace falta".

El informe del Observatorio Venezolano de Prisiones estimó que en 2025 se registró una población carcelaria de casi 27.000 personas, cuando la capacidad en las prisiones del país es solo para 15.000 reos.