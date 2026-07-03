Así quedó la tabla de máximos goleadores en historia del Mundial tras recientes anotaciones de Kane y Cristiano: están al acecho de Mbappé y Messi

La ronda de dieciseisavos de final del Mundial llega este viernes a su final con la disputa de tres partidos entre los que se encuentran los compromisos de Colombia y Argentina que quieren sumarse a los equipos que ya lograron su boleto para los octavos de final del campeonato.

La segunda ronda del Mundial ya contó con las presentaciones de Inglaterra y Portugal en partidos en los que los delanteros Harry Kane y Cristiano Ronaldo marcaron gol y se acercaron a los registros de Lionel Messi y Kylian Mbappé en el listado de máximos goleadores en la historia de los mundiales.

TE PUERDE INTERESAR

VEA TAMBIÉN Revelan que el VAR del partido entre Colombia y Portugal habría elegido mal la imagen con la que anuló gol de Davinson Sánchez en el Mundial o

Harry Kane marcó un doblete contra Congo y llegó a la nada despreciable cifra de 13 goles anotados en mundiales con la que superó a Pelé, que hizo 12 en su carrera, e igualó al francés Just Fontaine.

CR7, por su parte, le marcó a Croacia y sumó su gol número 11 en presentaciones en ediciones de la Copa del Mundo.

Ambos acechan las impresionantes cifras de Messi y Mbappé que ya superaron al alemán Miroslav Klose, quien hasta antes del inicio del vigente torneo era el máximo goleador en la historia de los mundiales con 16 tantos.

Messi y Mbappé, cabe resaltar, han marcado cada uno seis goles en el Mundial que se juega en México, Canadá y Estados Unidos, y suman 19 y 18 anotaciones, respectivamente, en la tabla de artilleros históricos de la Copa del Mundo.

Así va la tabla de máximos goleadores en la historia de los mundiales

1. Lionel Messi (Argentina): 19 goles

2. Kylian Mbappé (Francia): 18 goles

3. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

4. Ronaldo (Brasil): 15 goles

5. Gerd Müller (Alemania): 14 goles

6. Just Fontaine (Francia) y Harry Kane: 13 goles

7. Pelé (Brasil): 12 goles

8. Sándor Kocsis (Hungría), Jürgen Klinsmann (Alemania) y Cristiano Ronaldo (Portugal): 11 goles