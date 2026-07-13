NTN24
Lunes, 13 de julio de 2026
Lunes, 13 de julio de 2026
Medio Oriente

Trump asegura que EE. UU. cobrará por custodiar el estrecho de Ormuz y anuncia restablecimiento del bloqueo naval al régimen de Irán: "Vamos a recibir dinero por protegerlo, mucho dinero"

julio 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
El mandatario republicano añadió que su país lo había estado vigilando "a cambio de nada".

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país recibirá pagos por custodiar el estrecho de Ormuz después de declarar que su fuerza naval está "tomando el control" de dicha vía marítima estratégica que se ha vuelto tema central del conflicto con el régimen de Irán en Medio Oriente.

TE PUEDE INTERESAR:

"Nos convertiremos en el guardián del estrecho", dijo Trump a Fox News.

El mandatario republicano añadió que su país lo había estado vigilando "a cambio de nada", pero que ahora sería reembolsado por las naciones ricas.

o

"Vamos a recibir dinero por protegerlo. Mucho dinero, lo único que queremos es que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", agregó.

"Estamos tomando el control del estrecho. No tienen nada. No tienen nada", insistió Trump, en relación a la supuesta vulnerabilidad militar iraní tras meses del conflicto.

En un mensaje posterior en su cuenta de Truth Social, Trump dijo que Estados Unidos será conocido como "EL GUARDIÁN DEL ESTRECHO DE ORMUZ" pero, en tal calidad y por una cuestión de EQUIDAD, recibirá un reembolso —a una tasa del 20 % sobre toda la carga transportada— para cubrir todos los costos necesarios para garantizar la seguridad y protección de esta zona tan volátil del mundo".

Además, anunció el restablecimiento del bloqueo naval al régimen islámico, "llamado así porque solo impide la entrada o salida de los barcos o clientes de Irán", dijo Trump.

Por otro lado, Trump se quejó de los argumentos falsos del régimen iraní a la hora de negociar una salida a la guerra, la cual estalló el 28 de febrero con los ataques conjuntos de EE. UU. e Israel contra objetivos del régimen.

o

"Ayer tuvieron una reunión de 11 horas... Y se acordó todo. Y salen de la sala, llaman de nuevo y dicen que tenemos que hacer un par de cambios", añadió, sin entregar más detalle.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen de Irán dijo este lunes que estaban hablando con mediadores de Qatar, Pakistán y Omán en un intento de evitar una escalada de la guerra.

Temas relacionados:

Medio Oriente

Donald Trump

estrecho de Ormuz

Ataque al régimen de Irán

Conflicto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuánto costará reconstruir a Venezuela tras los devastadores terremotos?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Hombre que perdió a su esposa e hijo en los terremotos en Venezuela, solicita una visa humanitaria para reencontrarse con la familia que le queda en Chile

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué opina realmente Marco Rubio sobre María Corina Machado? El secretario de Estado lo dejó por escrito

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Giorgia Meloni, primera ministra de italia, junto a Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Giorgia Meloni

"Italia y yo nunca mendigamos": Giorgia Meloni responde a Donald Trump quien dijo que ella le "suplicó" por una foto

Según experto consultado por NTN24, se han reportado más de 5.000 avistamientos de drones en Nueva York y alrededores – Foto EFE
New York

Cómo una peligrosa bacteria puso en alerta sanitaria a Nueva York por un brote de legionela

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi

Lionel Messi celebra sus 39 años en pleno Mundial y como gran figura de Argentina: “Gracias por tanto"

Radamel Falcao García - Foto: EFE
Falcao

"Es una vergüenza": Radamel Falcao estalla tras la eliminación de Colombia del Mundial y critica el fútbol nacional

Giorgia Meloni, primera ministra de italia, junto a Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Giorgia Meloni

"Italia y yo nunca mendigamos": Giorgia Meloni responde a Donald Trump quien dijo que ella le "suplicó" por una foto

Anne Hathaway | Foto: EFE
Actriz

Anne Hathaway anunció que está esperando su tercer hijo con el actor Adam Shulman: "Bebé, soy tuya"

Según experto consultado por NTN24, se han reportado más de 5.000 avistamientos de drones en Nueva York y alrededores – Foto EFE
New York

Cómo una peligrosa bacteria puso en alerta sanitaria a Nueva York por un brote de legionela

DT de la selección de Ecuador, parte de su familia y fanáticos ecuatorianos - Fotos: Instagram
Mundial

Familia del DT de Ecuador se pelea con fanáticos de 'La Tricolor' en pleno partido del Mundial por malos resultados: "No tienen ni idea"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre