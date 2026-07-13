Trump asegura que EE. UU. cobrará por custodiar el estrecho de Ormuz y anuncia restablecimiento del bloqueo naval al régimen de Irán: "Vamos a recibir dinero por protegerlo, mucho dinero"

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país recibirá pagos por custodiar el estrecho de Ormuz después de declarar que su fuerza naval está "tomando el control" de dicha vía marítima estratégica que se ha vuelto tema central del conflicto con el régimen de Irán en Medio Oriente.

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"Nos convertiremos en el guardián del estrecho", dijo Trump a Fox News.

El mandatario republicano añadió que su país lo había estado vigilando "a cambio de nada", pero que ahora sería reembolsado por las naciones ricas.

"Vamos a recibir dinero por protegerlo. Mucho dinero, lo único que queremos es que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", agregó.

"Estamos tomando el control del estrecho. No tienen nada. No tienen nada", insistió Trump, en relación a la supuesta vulnerabilidad militar iraní tras meses del conflicto.

En un mensaje posterior en su cuenta de Truth Social, Trump dijo que Estados Unidos será conocido como "EL GUARDIÁN DEL ESTRECHO DE ORMUZ" pero, en tal calidad y por una cuestión de EQUIDAD, recibirá un reembolso —a una tasa del 20 % sobre toda la carga transportada— para cubrir todos los costos necesarios para garantizar la seguridad y protección de esta zona tan volátil del mundo".

Además, anunció el restablecimiento del bloqueo naval al régimen islámico, "llamado así porque solo impide la entrada o salida de los barcos o clientes de Irán", dijo Trump.

Por otro lado, Trump se quejó de los argumentos falsos del régimen iraní a la hora de negociar una salida a la guerra, la cual estalló el 28 de febrero con los ataques conjuntos de EE. UU. e Israel contra objetivos del régimen.

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"Ayer tuvieron una reunión de 11 horas... Y se acordó todo. Y salen de la sala, llaman de nuevo y dicen que tenemos que hacer un par de cambios", añadió, sin entregar más detalle.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen de Irán dijo este lunes que estaban hablando con mediadores de Qatar, Pakistán y Omán en un intento de evitar una escalada de la guerra.