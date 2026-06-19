En pleno Mundial, la selección de Irán asegura que presentará una queja ante la FIFA

La selección de Irán tiene previsto presentar una queja ante la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, por las restricciones de viaje a las que se enfrenta su equipo en Estados Unidos durante la Copa Mundial 2026, que empezó desde el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio.

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Debido a la incertidumbre sobre las visas y a lo que ha pasado recientemente entre el régimen de Irán y Estados Unidos, la selección iraní tiene que desplazarse desde su base del torneo en México, uno de los países coanfitriones, para disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, uno de los coanfitriones junto a Canadá y México.

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Las autoridades de Estados Unidos, cabe resaltar, les exigen a los miembros de la selección de Irán que entren en el país en las 24 horas previas a un partido y que salgan el mismo día, lo que ha llevado al seleccionador, Ardeshir 'Amir' Ghalenoei, a asegurar que Irán, la selección que dirige, es la "más oprimida" del torneo.

"La Federación Iraní de Fútbol considera que estas restricciones son incompatibles con los principios de igualdad de condiciones para los equipos participantes y pueden afectar a su preparación técnica", señaló la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán en un comunicado emitido el viernes en el que anunció su protesta ante la FIFA.

Ni la FIFA ni ningún Departamento o área diplomática de Estados Unidos se pronunciaron inmediatamente sobre la comunicación que compartió la Federación.

Ghalenoei, de 62 años, afirmó que esta interrupción había perjudicado al combinado iraní en el empate a 2-2 del lunes contra Nueva Zelanda, en su debut en la Copa del Mundo.

"Según el plan del cuerpo técnico, la selección nacional debía desplazarse a la ciudad sede dos días antes de cada partido para alcanzar una condición técnica y física óptima, y luego regresar a su base al día siguiente del partido", explicó la Federación.

La máxima entidad del fútbol en Irán agregó: "sin embargo, para el partido inaugural contra Nueva Zelanda, esta solicitud no fue aprobada".

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Los iraníes se enfrentarán contra Bélgica este 21 de junio en Los Ángeles (Estados Unidos) y concluirá su participación en el Grupo G contra Egipto el 27 de junio en Seattle.