México investiga si EE. UU. "violó su soberanía" al capturar al narco El 'Mayo' Zambada del Cártel de Sinaloa

México informó este martes que investiga si Estados Unidos violó su soberanía para capturar al importante capo Ismael "El Mayo" Zambada en 2024.

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La consulta viene después de que el FBI exhibió el avión en el que viajaba el capo cuando fue detenido, presentado como parte de una operación de esta agencia.

"De participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución" mexicana, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en rueda de prensa.

El narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del famoso Cártel de Sinaloa, fue detenido el pasado jueves 25 de julio de 2024, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“El Departamento de Justicia detuvo a otros dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, o “El Mayo”, cofundador del Cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron arrestados hoy en El Paso, Texas", informó.

VEA TAMBIÉN El 'Mayo' Zambada tendría previsto declararse culpable en Nueva York para obtener una sentencia reducida o

La detención de ‘El Mayo’ se suma a una lista cada vez mayor de líderes y asociados del Cártel de Sinaloa a quienes el Departamento de Justicia está responsabilizando en Estados Unidos.

Tras su captura, ‘El Mayo’ Zambada afirmó mediante un comunicado que llegó a Estados Unidos "secuestrado y por la fuerza" por el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán cuando iba a participar en una reunión con el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

"Fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad", dijo en su momento, en su primera declaración desde que fue detenido en suelo norteamericano.

Zambada llegó a El Paso, Texas, en compañía del hijo de su compañero de cártel, Joaquín Guzmán López, uno de los denominados "Chapitos", y el piloto en un vuelo privado.