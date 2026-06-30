"Uno de los procedimientos más complejos que ha enfrentado la misión": Bomberos de Chile luchan para sacar con vida a una persona que fue hallada entre los escombros en Venezuela

El Cuerpo de Bomberos de Chile, que a través del equipo USAR participa en las labores de búsqueda en Venezuela, informó que localizó con vida a una persona adulta atrapada bajo los escombros de un edificio colapsado.

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Según indicó el cuerpo de bomberos chileno en X, la localización de la persona se logró “después de 5 días de trabajo ininterrumpido en la zona afectada por el terremoto en Venezuela”.

“El primer contacto se logró cerca de las 08:00 horas de ayer (lunes), mediante el uso de radar sonar y equipos de detección de sonido. Posteriormente, alrededor de las 20:00 horas, el equipo confirmó visualmente la presencia de la víctima utilizando una cámara de búsqueda, lo que permitió triangular su ubicación bajo el subterráneo -2 de la estructura colapsada”, detalló.

La misión chilena dijo que por más de 30 horas ininterrumpidas ha trabajado para abrir un acceso seguro hasta la persona atrapada, enfrentando condiciones de alta complejidad debido a la inestabilidad de la estructura y al constante desprendimiento de material.

La delegación chilena catalogó la labor como “uno de los procedimientos más complejos que ha enfrentado la misión”.

“Tras avanzar cuidadosamente entre los escombros, los bomberos realizaron una perforación que permitió ingresar una cámara y confirmar nuevamente la ubicación de la víctima, continuando las maniobras para lograr su extracción”, añadió.

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Los bomberos estiman que, si las condiciones de seguridad lo permiten y la operación continúa según lo planificado, el rescate de la persona podría concretarse durante la jornada de hoy, 30 de junio, una fecha especialmente significativa al conmemorarse el Día Nacional del Bombero en Chile.

Los devastadores terremotos del 24 de junio en Venezuela dejaron un saldo (hasta el momento) de 1.943 muertos y más de 10.500 heridos, según indicaron este martes las autoridades del régimen chavista.

Las estimaciones de la Organización de Naciones Unidas señalan que puede haber hasta 50.000 desaparecidos.