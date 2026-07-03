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Viernes, 03 de julio de 2026
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Gobierno Petro

"Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella": Petro sobre llamada que tuvo este viernes con el mandatario norteamericano

julio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Gustavo Petro, preidente de Colombia - Fotos: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Gustavo Petro, preidente de Colombia - Fotos: EFE
Trump afirmó que actuaría sobre la inclusión del presidente colombiano en la lista OFAC, según un mensaje que publicó Petro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que tuvo una conversación por teléfono este viernes con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, que describió como “amable”.

Petro transmitió dos mensajes que le habría dado Trump sobre dos temas claves de la política colombiana: las recientes elecciones presidenciales y su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

“Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC, me prometió actuar en el tema”, expresó Petro.

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El saliente presidente colombiano que entregará el poder a De la Espriella el próximo 7 de agosto indicó que le solicitó ayuda a Trump para “impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian”.

Me dijo que era un ‘godman’ y que ojalá pudiéramos hablar después. Le advertí de la enorme polarización creciente entre la sociedad de los 5 países que libertó Simón Bolívar”, expresó.

Aseveró que le dio a Trump “todos los datos actuales del programa que adelanto de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca y que serán publicados” para “orgullo” de su “gobierno y de la sociedad colombiana”.

Indicó que el programa lo dejó financiado el programa “hasta diciembre de este año 2026” y que le solicitó a Trump que “por su eficacia, que lo mantuvieran”.

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