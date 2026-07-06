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Lunes, 06 de julio de 2026
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Claudia Sheinbaum

Sheinbaum, presidente de México, reconoce el desempeño del “Tri” y pide valorar su participación tras la eliminación mundialista

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Claudia Sheinbaum, presidenta de México y su comentario hacia la prensa - Foto: AFP
Claudia Sheinbaum, presidenta de México y su comentario hacia la prensa - Foto: AFP
La mandataria llamó a mantener el respaldo al combinado nacional y destacó el ambiente de unidad que despertó el equipo durante su participación en el Mundial de Fútbol.

Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la selección mexicana luego de su eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esto tras perder 3 a 2 frente a la selección de Inglaterra en los octavos de final disputados en el Estadio Azteca, encuentro que se vivió con mucha euforia y mucha expectativa luego del buen arranque que tuvo el “Tri” en la fase de grupos y su encuentro frente a la selección de Ecuador en los 16vos de final.

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según el medio Latinus, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria destacó el desempeño del equipo dirigido por Javier Aguirre y aseguró que, pese al resultado, los jugadores “dieron mucha alegría” a la afición a lo largo de su participación en el torneo de la FIFA, una participación inolvidable para la selección que ganó la última Copa Oro jugada en el año 2025 derrotando 2 a 1 a la selección de Estados Unidos.

"Ánimo, jugó muy bien la selección... realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Faltó el último gol, pero muy bien nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos", afirmó la presidente.

El conjunto mexicano llegó a los octavos de final después de superar a la selección ecuatoriana con un marcador de 2 a 0 en los 16vos en un partido donde se vio una gran selección mexicana imponiéndose de manera contundente luego de presuntas amenazas de carteles mexicanos a jugadores ecuatorianos y una queja formal presentada por la Federación de Fútbol Ecuatoriana tras el hostigamiento de hinchas mexicanos, los cuales hicieron una serenata con pirotecnia incluida afuera del hotel de concentración de Ecuador.

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La eliminación también marcó el cierre de la participación de México como una de las sedes del Mundial de 2026. Durante el certamen, las ciudades de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey albergaron 13 encuentros, incluido el partido inaugural, en una edición histórica que convirtió México en el primer país en recibir partidos de tres Copas del Mundo masculinas, contando las celebradas en 1970 y 1986.

En la conferencia de la mandataria se destacó que, a pesar de la derrota, el recorrido de la selección nacional estuvo acompañado por una gran respuesta de la afición, que siguió al equipo tanto en los estadios como en las zonas que habilitaron para los aficionados en las distintas sedes mundialistas.

 

 

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