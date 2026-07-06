El pedido de Netanyahu a EE. UU. luego de que el canciller turco dijera que Israel es "el problema del mundo" y "una carga que la humanidad ya no puede soportar"

Este lunes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, instó a Estados Unidos a no vender aviones de combate F-35 a Turquía, antes de la llegada del presidente Donald Trump a la cumbre de la OTAN, que se celebrará el martes y el miércoles en la capital turca, Ankara.

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Netanyahu hace su pedido luego de varios ataques verbales de funcionarios turcos contra su país, incluidos el canciller Hakan Fidan, que en una entrevista con la cadena CNN dijo que Israel es "el problema del mundo" y que "se ha convertido en una carga que la humanidad ya no puede soportar".

"No creo que debamos proporcionarles F-35 ni los motores para sus aviones de combate, porque eso alteraría el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio", aseguró Netanyahu durante una entrevista con Fox News.

Según añadió el primer ministro israelí en dicha entrevista, el canciller turco Fidan "dijo que el estado judío no tiene lugar dentro de la humanidad, básicamente que debe ser eliminado".

Cabe mencionar que Estados Unidos excluyó en 2019 a Turquía de su programa de F-35 luego de que ese país adquiriera un sistema ruso de defensa antimisiles S-400 en 2017.

El mes pasado, Trump fue cuestionado sobre un posible acceso de Ankara a los F-35 y respondió que pronto iba a hacer al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, "muy feliz".

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No obstante, una decisión de ese tipo debe ser aprobada por el Congreso, según afirmó ene se entonces el vicepresidente JD Vance, quien en ese momento estaba con el presidente Trump.

En la misma entrevista, el primer ministro israelí mencionó una buena relación con Washington, pese a las recientes tensiones por la guerra con el régimen de Irán.

"Somos los mejores aliados", dijo el líder israelí. "Mi relación con el presidente está bien", añadió.

Es de subrayar que los aviones F-35 de Lockheed Martin son los más sofisticados aviones de combate, los cuales fueron desarrollados por EE. UU., en asocio con otros países de la OTAN, alianza militar de la cual Turquía hace parte.