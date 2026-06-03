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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Nicolás Maduro

"Ese 3 de enero cambió la historia de Venezuela y le agradecemos a Estados Unidos": Dignora Hernández, secretaria del partido Vente Venezuela

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Dignora Hernández, secretaria del partido Vente Venezuela, conversó sobre los cinco meses de la captura de Maduro y el cambio que esto ha traído al país.

A cinco meses de la captura del dictador Nicolás Maduro en Caracas por parte del Ejército de Estados Unidos su proceso judicial avanza en Nueva York bajo estrictas medidas de seguridad. Maduro es acusado de narcoterrorismo, lavado de activos y tráfico internacional de cocaína, y permanece recluido en una cárcel federal.

Para hablar sobre este tema, Dignora Hernández, ex-presa política y secretaria del partido Vente Venezuela, conversó con El Informativo de NTN24.

Sobre la captura del dictador, la invitada señaló: "Han pasado más de 150 días que Nicolás Maduro ha sido extraído para el bienestar de la sociedad de nuestra patria. Un hombre que junto a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y todo este aparato que aún continúa al frente de este gobierno ilegítimo en Venezuela sumió a nuestra población en una crisis económica sin precedentes, una emergencia humanitaria compleja".

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Hernández explicó que “Venezuela en este momento no percibe el cambio el ciudadano común. El nivel de su economía sigue sumido a esa crisis; sin embargo, reconocemos que hay mucha esperanza" y puntualizó que "ese 3 de enero cambió la historia de Venezuela y le agradecemos profundamente a los Estados Unidos".

Pero hizo énfasis en que "en Venezuela persiste una crisis de ilegitimidad política" y considera que "cuando se le da espacio a este sistema comunista pues ellos simulan luchas, simulan democracia, se configuran y si se les presenta la oportunidad asaltan nuevamente el poder porque es su naturaleza".

Por lo que fue contundente y dijo: "Queremos que se legitime los poderes, que se convoquen elecciones presidenciales urgente para que prontamente nuestro país se enrumbe por caminos y senderos de democracia".

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