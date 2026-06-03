Movimientos en El Helicoide: denuncian que el régimen traslada presos tras palabras de Marco Rubio

Familiares y organizaciones de derechos humanos alertan sobre traslado de presos políticos hacia El Rodeo 1 sin notificación previa a sus familias.

De acuerdo con varias denuncias, las autoridades están ordenando a los presos políticos recluidos en el Helicoide recoger sus pertenencias en bolsas negras, presuntamente para un traslado inminente.

Esta información coincide con reportes de Tamara Suju, abogada, activista y directora ejecutiva del Instituto Casla, quien señaló que existen indicios de un posible traslado hacia dicho centro de reclusión.

"Me llega una alerta desde el Helicoide de orden de traslado de los presos políticos que todavía estaban ese lugar, presuntamente para el Centro De Torturas El Rodeo 1", indicó.

Por su parte, Carlos Azuaje, expreso político venezolano indicó que, "en este momento me informan que la instrucción que le dieron a los detenidos que se encuentran dentro del Helicoide es que coloquen sus cosas dentro de una bolsa negra, ahí los tienen a todos recogiendo sus cosas porque van a ser trasladados, no le han dicho para dónde".

La situación se produce apenas un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declarara que el Helicoide estaba cerrado.

Esta afirmación generó indignación entre familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos, quienes denunciaron que el recinto continúa operando con personas privadas de libertad.