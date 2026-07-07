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Martes, 07 de julio de 2026
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Fútbol mexicano

Liverpool toma ventaja sobre Manchester United por el fichaje de futbolista de 17 años latinoamericano que brilló en el Mundial

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Gilberto Mora
Gilberto Mora- EFE
El mediocampista también ha despertado el interés del Real Madrid y Barcelona tras su destacado rendimiento en el Mundial.

El mercado de fichajes europeo comienza a moverse alrededor de una de las mayores promesas del fútbol mexicano. El Liverpool habría tomado la delantera sobre el Manchester United en la carrera por incorporar a Gilberto Mora, el mediocampista de 17 años que ha llamado la atención de varios gigantes del continente gracias a sus recientes actuaciones con México.

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Según informó el medio especializado TEAMtalk, el conjunto de Anfield ya inició contactos para conocer las condiciones de una futura negociación por el futbolista , mientras intensifica el seguimiento a su evolución.

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En contraste, el Manchester United habría decidido priorizar otros objetivos para reforzar su plantilla, lo que dejaría al Liverpool con ventaja en la disputa por el joven talento.

Mora es considerada una de las principales promesas del fútbol mexicano. Su desempeño durante la reciente Copa del Mundo despertó el interés de varios clubes europeos los cuales siguen de cerca su progresión antes de que pueda dar el salto al fútbol del Viejo Continente.

Sin embargo, Liverpool no es el único interesado. De acuerdo con TEAMtalk, tanto el Real Madrid como el Barcelona también mantienen al centrocampista en su radar y evalúan la posibilidad de incorporarlo en el futuro. El interés de estos clubes confirma el potencial que los principales departamentos de scouting europeos ven en el futbolista.

Actualmente, Gilberto Mora pertenece al Club Tijuana, institución con la que tiene contrato hasta el año 2029. Sin embargo, las regulaciones de la FIFA impiden que pueda ser transferido a un club europeo hasta que alcance la mayoría de edad.

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El mediocampista cumplirá 18 años hacia finales de este año, momento en el que quedará habilitado para concretar un eventual traspaso internacional.

La posibilidad de ficharlo representa una apuesta de largo plazo para cualquiera de los clubes interesados.

Liverpool ha reforzado en los últimos años su estrategia de captar jóvenes con gran antes proyección de que su valor de mercado aumentará considerablemente, aunque también es cierto que los fichajes futuros que pueda tener incluyendo el posible traspaso de Mora, serán muy cuestionables, pues para la temporada 2025/2026 se gastó cerca de 450 millones de euros en los fichajes de Alexnder Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitike y no fue la mejor temporada del club, de hecho, fue la peor en varios. años.
En estos momentos no existe una oferta formal sobre la mesa, pero el interés de varios de los clubes más importantes de Europa anticipa que Gilberto Mora será uno de los nombres a seguir durante las próximas ventanas de transferencias.

Si mantiene el nivel mostrado con la selección mexicana y continúa su crecimiento en la Liga MX, su llegada al fútbol europeo podría convertirse en una de las operaciones más destacadas para un jugador mexicano de su generación.

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